Por estos días, han recrudecido los robos y daños en perjuicio de escuelas públicas del país.

Resulta curioso, llamativo y muy difícil de entender porque esta insanía que en algunos parece ser una obsesión. Seguramente debe de responder a algún trauma en especial, porque si hay una institución democrática que uno supone merece el máximo respeto de todos nosotros es la escuela pública.

Más allá de las discrepancias que en algún momento podamos tener con algún docente, sin duda que la institución como tal es de lo mejor que tenemos.

Hipócritas seríamos si no reconociéramos que siempre hay alguna diferencia y hay trato diferente a los hijos de determinadas personas, pero son excepciones contra las cuales es importante luchar, revelar y exponer, porque estas excepciones no condicen con el espíritu democrático e igualitario que pregonó José Pedro Varela y todos los impulsores de la escuela pública, gratuita y laica.

Alguna vez nos preguntamos si quienes roban en una escuela o dañan incluso los bienes de ésta no han pasado por allí o bien tienen por objetivo “pegar donde más duela” porque se sienten o se han sentido excluidos o maltratados en ella.

Nos preguntamos si realmente lo que buscan son alimentos, porque les acosa el hambre, aspecto que las más de las veces desechamos porque frecuentemente lo que hacen los intrusos es arruinarlos, deteriorarlos, para producir un daño y no aprovecharlos precisamente, quizás para alimentar a un hermano, u otro familiar que concurre a la escuela.

Cabe también pensar que es sabido que en las escuelas públicas del país no existen serenos ni cuidadores, por lo tanto salvo los vecinos que generalmente conforman la comunidad escolar, no hay posibilidades de que alguien los delate pronto.

Además, como toda responsabilidad compartida se diluye y nadie quiere asumir el rol de denunciante, ya sea por la exposición que significa o los contratiempos, a veces de ex profeso y a veces no, que supone el ser denunciante de los hechos cuando están sucediendo.

Lo que sucede en nuestro departamento, reiteradamente, se repite en todo el país donde por estos días precisamente se están dando a conocer las cifras de hurtos y daños que han tenido como blanco las escuelas públicas.

Es realmente tema para la psicología, porque a simple vista y mediante un razonamiento lógico es imposible saber por qué se apunta a las escuelas.