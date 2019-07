Una máxima bastante conocida señala que lo ideal es enemigo de lo bueno y como toda máxima tiene su acierto y su error.

No se puede aplicar en todos los casos, pero probablemente si en muchos de ellos. Es el caso de la actividad de lo que funciona en el país bajo la denominación de “Techo”, anteriormente “Operación Techo”, una institución voluntaria surgida en Chile, que apunta a atender las emergencias de techo de personas que generalmente vivían en la calle, si el más mínimo refugio.

“Operación Techo”, tenemos entendido que se inició en el ámbito de estudiantes universitarios chilenos, procuró atender en primera instancia a víctimas de uno de los tantos movimientos telúricos registrados en Chile.

Luego la idea se fue trasmitiendo a otros país, entre ellos el nuestro, e incorporando a otras instituciones y empresas interesadas en aportar a mejorar al menos el nivel de vida de esta gente.

Seguramente que la precariedad de la vivienda que se les proporciona a quienes viven en una situación no es lo ideal, pero aporta en una emergencia. Coincidimos con quienes manifiestan que no debemos darle a otros niños lo que no queremos para nuestros hijos.

Seguramente que es así, y la situación ideal sería que todos tuvieran una vivienda digna y un nivel de vida al menos decente, pero esta solución ideal no se logra si no es a través de la justicia social, de la equidad, de la disposición a entender que la única salida a estas situaciones llega con el aporte de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad.

Mientras sigamos regidos por el interés individual. Mientras lo importante sea tener bienes materiales y recursos económicos, aunque a nuestro lado haya gente pasando penurias, no sólo de vivienda, sino de alimentación, de indumentaria y de otras necesidades básicas.

A los uruguayos nos gusta hablar de solidaridad, nos gusta sentir que se nos considera un pueblo sensible ante el dolor ajeno, pero ¿Cuánto de esto es realmente así¿

Que haya gente sensible y solidaria no significa que seamos un pueblo solidario. La cuestión está en saber en qué medida somos solidarios. Cuando aportamos lo que nos sobra, cuando damos lo que ya no nos sirve ¿podemos considerarnos solidarios¿

Esta es la cuestión. Un pueblo sensible va mucho más allá de esto y tendríamos que comenzar a interesarnos por saber que significa realmente ser solidarios.

A.R.D.