El primer hecho que consideramos positivo para toda la población uruguaya ha sido el distanciamiento y la precisión realizada por el movimiento de productores rurales que se movilizó bajo la denominación de “Un solo Uruguay” precisando que lo actuado por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay y las denominadas gremiales rurales (anunciando el aporte de 100 millones de dólares al Fondo Coronavirus), renunciando a lo que les correspondería descontar del fondo de emergencias que maneja el Banco de Previsión Social (BPS), ha sido estrictamente individual de las instituciones representadas por el presidente de la ARU y no del denominado movimiento.

Un flaco favor le hacía al movimiento el anuncio por parte del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, que para ser cautelosos en la calificación, diríamos que trató de engatusar a la población dando cuenta de un aporte que al menos es cuestionable como tal, porque es como si los consumidores de este país “anunciáramos” que destinamos todo lo que aportamos por IVA de aquí en delante para el Fondo Coronavirus.

Los productores de “Un Solo Uruguay” debieron enfrentar como uno de los argumentos más fuertes en su contra, que muchos de ellos luchaban por mantener sus privilegios y no por el hecho de estar en riesgo su supervivencia como productores.

El hecho de que sólo unos meses después de aquellas manifestaciones y cuando aún no se han efectuado cambios en la situación de la producción agropecuaria del país, salgan anunciando tamaña donación, hecha por tierra sus argumentos.

Significaría que o no era cierto que estuvieran casi frente a su desaparición como productores o no perseguían otro fin que el político.

El segundo hecho, para nosotros realmente positivo, que representa un gran aporte al sistema democrático que nos enorgullece a los uruguayos, es el distanciamiento y la condena expresa o subrepticia del canciller del país -uno de los líderes emergentes del Partido Colorado – y del propio presidente de la República, quien si bien no lo ha dicho expresamente, ha aclarado que como presidente de todos los uruguayos, siente que debe ser el más respetuoso del Poder Judicial, de lo que se desprende que aunque no nos guste algún fallo de la Justicia no la cuestionaría.

A ello debe sumársele el pronunciamiento en la misma línea de la Asociación de Abogados del Uruguay.

Es bueno rescatar estos elementos que reafirman un camino de respeto y de honestidad porque la Justicia cumple un rol esencial y los delitos de lesa humanidad, nos guste o no, no caducan así pase un año, diez o cien de cometidos, porque así lo han establecido los órganos internacionales.

Es bueno saberlo.

A.R.D.