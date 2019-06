La verificación de la cantidad de asentamientos en Salto, que pese a todo el esfuerzo de autoridades y de algunos interesados sigue aumentando, reafirma la existencia de un problema que no halla solución y lógicamente no la tendrá hasta que las autoridades correspondientes se decidan a intervenir. Y hablamos del problema – hasta el momento insoluble – del acceso a la vivienda. No hablamos de la propiedad sino sencillamente de las inaccesibles exigencias para el arrendamiento – que rigen en nuestros días, una vivienda digna en nuestros días no baja de 25 a 30 mil pesos mensuales en nuestros días. Pero no basta reunir estos ingresos, que algunos pudieran justificar como grupo familiar – sino que además se exige en la mayoría de los casos una garantía, un bien inmueble en condiciones de responder en caso de incumplimiento del arrendatario.

El tema es más grave para los inmigrantes, debido a varias desventajas. La primera la falta de documentación, debido a que muchos de los migrantes que llegan al Uruguay, dominicanos, cubanos, venezolanos y de otras procedencias lo hace de forma irregular, cuando no a través de la acción de traficantes y por lo tanto carece de documentos.

Pero al mismo tiempo, les resulta insalvable el requerimiento de un bien inmueble para garantía de un arrendamiento.

Esta situación determina que la gran mayoría de ellos termine engrosando las personas que viven hacinadas en pensiones de mala muerte, que no están habilitadas para ello, no reúnen las condiciones mínimas para funcionar como tales, pero les cobran como si se tratara de un hotel, o bien clavan cuatro latas y engrosan un asentamiento.

Cada vez que alguien se asombra de la cantidad de asentamientos existente en el país y en Salto en particular, entendemos que no se está analizando en profundidad el tema, porque nadie quiere ponerle el cascabel al gato.

Sabemos que no se trata sólo del tema de la vivienda, porque también juega su rol el trabajo y un trabajo digno al que generalmente no acceden los migrantes.

Aquí hay sólo una salida respetando los derechos de todos y es el de ser razonables.

Derecho tiene el propietario a pedir lo que quiera por su inmueble, pero también tenemos derechos todos a una vida digna y en condiciones humanitarias.

Una sociedad insensible, que expulse al recién llegado se desentienda totalmente de su situación no es buena cosa e inevitablemente terminará mal.

El estado tiene en esto un rol esencial y no debe eludirlo.

A.R.D.