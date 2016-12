La estrategia de anunciar las subas de las tarifas de servicios públicos, todas juntas y en el mes en que el consumidor está obviamente concentrado en otros asuntos, seguramente más placenteros, responde a una estrategia, que sin duda tiene defensores en el gobierno nacional y detractores o críticos al menos en la oposición. Obviamente que como estrategia, estamos convencidos que es acertada, o sea que si la separamos de las consecuencias, del impacto que obviamente podría tener de hacerlo en otras fechas, resulta aconsejable hacerlo ahora.

Pero bien, si profundizáramos un poco más y llegáramos a ver cuál es la incidencia de estos aumentos en los presupuestos familiares, es evidente que no podemos estar de acuerdo en que precisamente estos aumentos pasen desapercibidos o con poca trascendencia.

Y no nos gusta que se trate de alguna manera de engatusar o de desviar la atención pública en estas ocasiones.

Siempre hemos tratado de obrar con sentido común, de racionalizar los temas y en este caso no será diferente.

El porcentaje de aumento de las tarifas públicas no ha sido bajo y lo que menos puede hacerse es esperar que los ajustes salariales que el gobierno debe negociar, tanto con trabajadores como con los empresarios, se haga obrando con la misma rapidez y con el mismo criterio, o sea no sólo de cobertura de pérdidas, sino de disminución del déficit que cada una de estas empresas estatales pueda tener.

Somos testigos de las dificultades existentes al momento de negociar índices de recuperación salarial, para mantener la capacidad de compra de los trabajadores.

No estamos tomando posición, ni siquiera reclamando más allá de lo que consideramos el sentido común, pero de alguna manera debe entenderse que cuando se trata de intereses de la “empresa” que de alguna manera tiene al gobierno como responsable, no puede obrarse en forma diferente a cuando se estudian y revisan los índices de incremento salarial con las empresas privadas.

Si es fácil pretender cortar el desajuste tarifario de las empresas públicas, aumentando “en un saque” todas ellas y no se obra de la misma manera cuando se trata de los salarios entonces es fácil saber la conflictividad que se está desatando.

No pretendemos tratar este tema con la simpleza que se trata a menudo cuando se politiza o mejor dicho, se partidiza, pero sí pretendemos que se lo trate con la misma lógica y la misma responsabilidad y prudencia que se muestra a la hora de las tarifas de los servicios públicos.

Alberto Rodríguez Díaz