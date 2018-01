El salteño Andrés Tolosa, presidente de ANTEL ha formulado declaraciones en respuesta a quejas de usuarios manifestadas en redes sociales. ANTEL había anunciado que el primero de enero habría de tomar algunas medidas. Algunos clientes de la empresa manifestaron malestar al notar modificaciones en las políticas de consumo de llamadas, mensajes y datos (internet).

Tolosa aceptó que “hubo errores” en la forma en la que se comunicaron estos cambios que son, en realidad, beneficios para los clientes.

“¡Ahora tus planes son mucho más convenientes! Usá tu crédito como quieras.

Navegá y hablá, descontando lo consumido de un único saldo en tu plan mensual”, dice un tuit publicado por ANTEL en su cuenta oficial de Twitter. Para muchos, queda poco claro cómo se va a consumir el dinero, y si esto rige para aquellos que tienen planes pospago o para aquellos que optan por el sistema prepago y recargan saldo periódicamente.

La compañía publicó un comunicado en su portal web en el que explican las variaciones llevadas a cabo:

“Si tenés un plan LTE, ahora podés usar tu plan como prefieras, utilizando el crédito total del contrato de forma indistinta entre llamadas, mensajes y datos (Internet)”, explican. “Para hacerlo, no necesitás hacer nada: simplemente, a medida que se hacen las llamadas, se envían los mensajes, o se usa Internet, el costo de cada operación se descuenta del monto total del contrato”, continúa el comunicado.

Para los planes con límite de crédito, ya no hay que enviar un SMS al 226 para transformar saldo en datos, al tiempo que agregaron el servicio de SMS ilimitados para destinos ANTEL (con un límite de hasta 10.000 mensuales).

“Si tenés servicio prepago, podés hablar, mensajear y navegar con la misma recarga. Es decir, que no necesitas enviar un SMS al 226 para comprar datos. ¡Ya los tenés disponibles en tu recarga!”, aclaran. “Esta modalidad funcionará para las nuevas recargas de saldo que realices a partir de $1 y también para usar tu saldo acumulado”, añaden.

Finalmente la decisión de ANTEL fue la de liberar a los clientes a la posibilidad de aceptar las modificaciones anunciadas (para lo cual no tienen que hacer nada) o dejarlas sin efecto expresándolo específicamente.

Esto nos deja la idea, que o hubo una gran sensibilidad ante el pronunciamiento de un millar de clientes en las redes socialesm lo que nos parece plausible o bien las modificaciones no habían sido suficientemente estudiadas y por eso “tambalearon”, lo que entendemos no debe pasar.

A.R.D.