A estas horas han surgido diferencias entre el gobierno electo y el actual que está terminando su mandato. La piedra del escándalo ha sido la reafirmación por parte de éste que no habrá aumento de tarifas de los servicios públicos el mes próximo.

El gobierno electo, que no sólo prometió una rebaja de 900 millones de dólares al año del presupuesto estatal, sino que además ha sostenido que la población uruguaya ya ha hecho el máximo esfuerzo posible en materia de pago de impuestos y no soporta más, afirmó que cuando logre equilibrar los ingresos del Estado con el gasto público, habrá de abocarse a estudiar una rebaja de las tarifas.

Por su parte el actual gobierno le recuerda al gobierno electo, encabezado por el Luis Lacalle Pou, que la decisión de no aumentar las tarifas públicas fue adoptada y comunicada públicamente en julio pasado, cuando obviamente no se sabía quién ganaría las elecciones.

Algunas figuras del gobierno electo han calificado la decisión del gobierno actual como una “chicana política”, que obligará al nuevo gobierno a aumentar las tarifas cuando asuma, para poder hacer frente al aumento de salarios y de las jubilaciones mínimas.

Entendemos que adquiere una importancia determinante, el hecho de haber anunciado esta medida en julio pasado. Esto indica que obviamente el nuevo gobierno -que no se sabía a esa altura cual sería – tendría que estar enterado de la situación que enfrentaría cuando asumiera dos meses después de enero.

Recordamos que cuando el gobierno actual anunció el “congelamiento” tarifario para enero próximo, se afirmó desde la oposición, que era una medida populista que se la tomaba en un año electoral y nada más que con el propósito de captar más adhesiones.

Sin lugar a duda que se trata de una jugada política. Tanto la decisión de no aumentar el costo de las tarifas, como la de tratar de que éstas sean aumentadas, pero el peso de esta determinación, que siempre será “antipática” para la población, caiga sobre el gobierno saliente es y será siempre una jugada política.

Es hora de que se deje de manipular las empresas públicas con fines políticos. Las tarifas – a nuestro criterio – deberían de manejarse exclusivamente en base a su costo y no como cajas recaudadoras del Estados.

Según lo que demande el costo de los sueldos y otros gastos del Estado, se determinan las tarifas, de acuerdo al criterio actual. Para nosotros es totalmente contraproducente. Los servicios del Estado deberían de manejarse con criterio de empresa privada. Vale decir, sueldos justos y un rendimiento acorde a lo que se ofrece a sus funcionarios, además de asumir los denominados “costos fijos”, de insumos y otros gastos, pero jamás con criterio recaudador.

Es lo que pensamos al menos.

A.R.D.