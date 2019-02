Como la fiesta popular por excelencia que constituye, el carnaval no debe perder su esencia. Si bien admitimos que hoy la realidad indica que hay un panorama totalmente diferente a años anteriores, con la irrupción de Internet y las redes sociales y la televisación de todos los espectáculos, vemos que la fiesta de carnaval ha perdido su esencia y hasta habría que preguntarse si realmente tiene sentido insistir en la vieja estructura. Seguramente hoy no tendría sentido el corso en calle Uruguay, sobre todo porque ya casi nadie se anima a dejar sus pertenencias descuidadas, sin que nadie permanezca a su cuidado, sencillamente porque sería un carnaval, pero de la delincuencia que lamentablemente campea en nuestros días.

Junto a los tablados populares, el corso por calle Uruguay y algunos barrios, constituyeron la esencia de la fiesta popular en años anteriores. Todo era un folclore, no sólo la obligada presencia de las murgas y los restantes conjuntos, que se alternaban para concurrir a los tablados, sino la organización de los vecinos, el trabajo hombro a hombro, la cantina que ofrecía el refresco para los más chicos y la bebida “espirituosa “ para los demás. Memorables momentos alcanzamos a vivir en ellos, entre los tablados recordamos el de La Estrella, el de COVEOCIS, el “Solidario” de Parque Solari, ya más acá en el tiempo e integrante de los últimos espectáculos populares de carnaval.

El tablado era la oportunidad concreta para la población popular, la de menos recursos de poder ver a las murgas y otros conjuntos actuando para ellos.

Todavía recordamos el rebrote del carnaval allá por 1987, un verdadero fenómeno, con la aparición de Falta la Papa; Uno mas Uno y Los Presidiarios, con los recordados Rubens Milans, ya desaparecido, Ruben “Papino” Cioca y “Yoyo” Rodríguez, con su hijo “Yoni”, por nombrar sólo algunos referentes de esa época.

Fue el furor de las murgas, lógicamente en un momento especial de la vida ciudadana, donde decir algunas cosas no se podía y por lo tanto ir a escucharlo de boca de los murgueros en ocasión de la recientemente recuperada democracia, era una especie de placer. Fueron años gloriosos y quizás una suerte de despedida de aquel carnaval, cuando las murgas llegaban a vender más de 5.000 entradas por noche en el Parque Harriague. Era también un motivo para la infaltable polémica, Para satisfacción del que ganaba y disgusto de quien perdía, pero esta era la verdadera “salsa”, la razón de ser de aquel carnaval, que hoy debe hallar la forma de permanecer y eternizarse en la vida barrial, sencillamente porque no hay nada que pueda emularlo.

A.R.D.