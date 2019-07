Como enfrentar el populismo, fue el emblema elegido por la Cámara de Industria y Comercio del Uruguay para celebrar el pasado 28 de junio. Se trata de un tema muy oportuno, elegido para celebrarse dos días antes de las elecciones internas y en alguna medida podría entenderse como una forma de afectar determinadas ideologías.

Por esta razón preferimos dejar pasar algunos días para pronunciarnos al respecto. Se nos ocurre que se trata de un emblema muy importante, debido a que entendemos que uno de los aspectos negativos que tienen mayor incidencia en el sistema democrático de la expresión popular.

Nos explicamos. Los populismos, tal cual los entendemos son aquellas propuestas políticas que se basan en los temas y los hechos candentes en cada caso, como lo son hoy prioritariamente la seguridad y el trabajo.

Estos son los temas que más preocupan a la “masa” de la ciudadanía y por lo tanto lo que esta quiere escuchar son medidas “duras” para enfrentar estos temas y los políticos populistas basan sus exposiciones y sus medidas en esto, que es lo que esta gente quiere escuchar.

Donde está lo negativo del tema. Es que precisamente no se analiza, no se profundiza en estas propuestas que muchas veces son sencillamente aprovechamientos de lo que la gente quiere oír.

De llegar a imponerse estas ideas comienzan a desnudarse su improvisación. No sólo el hecho de que muchas veces no se tiene un diagnóstico serio y real del tema, sino que las soluciones propuestas suelen ser elaboradas “al grito” y cuando llega el momento de ponerlas en práctica nos damos cuenta que, suelen decir los jóvenes “nos han vendido humo”, pero quienes lo hicieron hoy están ya instalados en sus bancas o en otros cargos.

Cual es la mejor forma de luchar entonces contra los populismos. Para nosotros y esto queremos dejarlo claramente establecido, es trabajar por la formación, por enriquecer los conocimientos y la capacidad analítica y la madurez de la ciudadanía uruguaya.

Pensar y analizar más allá de lo que se ve, de lo que suceden puntual y excepcionalmente, es la mejor forma de disminuir el riesgo de equivocarse. Nada más lejos que la idea de negar o desvirtuar las realidades que suelen hallarse en la base de todo populismo, sino de ubicar la realidad en el lugar que le corresponde para buscar la mejor forma de enfrentarlos.

A.R.D.