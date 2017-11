El enfrentamiento entre el sector banca pública de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y el directorio del Banco de la República que en alguna medida cuenta con el respaldo del gobierno nacional va camino a agravarse.

Varias sucursales han sido blanco de medidas gremiales y algunas permanecen ocupadas y cerradas al público.

La cuestión, según los trabajadores es la oposición al cierre de sucursales en todo el país, medida que se está aplicando -según ellos – en forma equivocada. En tanto el directorio argumenta que el cierre de sucursales ya estaba programado y responde a la modernización de los servicios que presta la institución oficial.

En realidad el fondo de la cuestión va mucho más allá. Se trata -según explican los trabajadores – posición que es compartida por diferentes instituciones, de no privar de los servicios bancarios a aquellas localidades que no tienen otras posibilidades de recurrir a estos servicios debido a que la sucursal más próxima está a varios kilómetros y tampoco pueden acceder a cajeros automáticos, servicio del que han oído hablar pero en muchos casos ni siquiera tienen idea de como funcionan.

Por su parte la posición oficial alude a la necesidad de competir en materia de costos, debido a que el costo humano es el mayor de todos. Esto determina que cada vez avance más la tecnología y se vaya recortando el número de funcionarios.

A su vez, tiene que ver con el costo país. Cuando todo se politiza, cuando hay sectores que reclaman una fuerte reducción de este costo, sin embargo llegado el caso no toman posición, se hacen los distraídos, porque evidentemente tomar posición puede suponer levantar reclamos y perder votos.

A todo esto y aún a riesgo de ponernos en contra de grandes sectores, entendemos que se trata de un gran desafío. Es necesario avanzar en la tecnificación si no queremos “perder rueda” con la tecnología y por lo tanto con los costos de los servicios.

Pero al mismo tiempo, es imprescindible cuidar que nadie quede sin acceso a los servicios o estos sean el menor número posible, aunque como en toda reestructura, alguien saldrá irremediablemente afectado.

Para ser claros: la tecnificación debe avanzar, y los funcionarios que resulten afectados, como también los usuarios del servicio, deben ser debidamente tenidos en cuenta. Sobre este punto es necesario ponerse de acuerdo.

A.R.D.