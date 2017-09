El 11 de septiembre del 2001 dos aviones fueron estrellados contra las ahora desaparecidas Torres Gemelas del World Trade Center.

Ayer lunes se cumplieron 16 años del trágico atentado en la ciudad de Nueva York.

Al Qaeda se responsabilizó por el atentado terrorista , dejando 2,823 fallecidos y más de 6,000 heridos.

A la mañana el ataque comenzó en la torre norte, luego contra el edificio de la torre sur, provocaron que ambas se cayeran a pedazos.

El tercer avión secuestrado fue impactado contra una de las fachadas del Pentágono, en Virginia.

Mientras que el cuarto se estrelló en campo abierto.

Luego , se supo que el objetivo del avión era el Congreso estadounidense, en Washington.

Después de esa fecha, Estados Unidos cambió para siempre, los sistemas de seguridad de intensificaron, pero esto no impidió que los ataques terroristas se siguieran sucediendo en diferentes partes del mundo,ataques que no cesan, impactando

en ciudades de distintos países. A lo largo de los años han aparecido explicaciones encontradas que ponen en duda la versión oficial sobre lo sucedido el 11 de septiembre de 2001.

Los «Científicos por la Verdad sobre el 11 de Septiembre» ponen en duda la versión oficial sobre los atentados del 11 de septiembre. Señalan que ésta «viola los principios de la física y de la ingeniería».

“El grupo de expertos ha explicado que los impactos de los aviones y los incendios resultantes no podrían haber debilitado los edificios lo suficiente como para iniciar un colapso catastrófico y que los edificios no se habrían derrumbado por completo, ni a la velocidad que lo hicieron, sin el uso de energía adicional para debilitar sus estructuras.

Una primera teoría apunta que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y deliberadamente no hizo nada para prevenirlos”.

No cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, pero acusa al gobierno de permitir deliberadamente que los terroristas realizaran los ataques.

La segunda teoría señala que fue el propio gobierno de Estados Unidos, quien orquestó y perpetró los ataques. Esta conjetura cuestiona la causa del derrumbe del WTC, y sostiene que los edificios fueron implantados con explosivos antes de los ataques.

Sea cual sea la verdad, no hay duda que el mundo entero cambió a partir del 11 de septiembre del 2001.