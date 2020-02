Por estos días hemos asistido a una fuerte polémica por los dichos de José Mujica al Dr. Alvaro Villar -uno delos candidatos del FA a la Intendencia de Montevideo, sobre algunos médicos especialistas.

Mujica al referirse a los médicos dijo que “algunos” médicos especialistas se dedican a hacer plata y necesitamos más médicos que piensen un poco en los demás” Sobre este tema en particular tenemos varios puntos a analizar.

En primer lugar, analizadas las palabras de Mujica no vemos que se desprenda de las mismas que la emprendió contra todos los médicos, sino contra algunos. Y lo que Mujica afirma es innegable. De hecho se ha acuñado el término de “mafia blanca” y no lo hemos hecho nosotros ni creemos que haya sido en el país, porque esta situación se verifica casi en todos los países del mundo.

Seguramente que son pocos – conocemos algunos – que partiendo de muy escaso casi nulo capital hoy tienen estancias pobladas.

No vemos mal que quienes se han esforzado para realizar una especialidad y en algunos casos aún se mantienen estudiando, ganen mejor que otros, pero no compartimos ni compartiremos jamás, que se asocie este hecho (el acumular dinero) al éxito.

En primer lugar porque sería irrespetuoso y una falta de consideración con quienes consideramos verdaderos “héroes”, como los integrantes de Médicos Sin Frontera que dejan de lado sus expectativas personales y aún sabiendo el riesgo que corren, concurren a ejercer su profesión y a veces pagan su osadía con su vida y obviamente que no reúnen el capital que hacen cómodamente otros.

Nadie ignora que existen grandes corporaciones, de laboratorios, de médicos especializados, de sanatorios que disfrutan de una situación privilegiada, de primer mundo diríamos, La cuestión está en los límites tanto hacia arriba como hacia abajo.

El Sindicato Médico del Uruguay se sintió agredido por las palabras de Mujica. Nosotros entendemos que no hubo agresión alguna por aquello de que “Con la Verdad ni Ofendo ni Temo”.

No nos ofenderíamos si alguien sostiene que hay malos periodistas, incluso quienes se han dedicado a sacar provecho de su posición privilegiada e incluso a aprovecharse con artimañas de alguna situación coyuntural.

De hecho nadie como el SMU sabe que existen situaciones totalmente injustas en la medicina. médicos comunitarios y médicos rurales, entre otros que renuncian a una serie de posibilidades de hacer dinero para ejercer a conciencia su profesión.

Sabe el SMU y ha sido objeto muchas veces de sus plataformas de reivindicación estas situaciones injustas que aspira a corregir.

Sabe el SMU que el mutualismo recaudando muy buen dinero, tiene cuentas pendientes con sus propios profesionales a quien no remunera como se debe.

Sabe el SMU que la Reforma de la Salud tiene muchas cosas a corregir, pero también sabe que se ha avanzado mucho hacia una situación socialmente más justa y equitativa.

A.R.D.