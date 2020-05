Una amiga me hizo llegar esta grabación que realmente no conocía y como le dije me pone los pelos de punta y reafirma mi posicionamiento en referencia al tema.

Ocurrió en plena dictadura. Corría el año 1976. El domingo 28 de marzo

se jugaba un partido clave por el campeonato uruguayo, el partido que se recuerda por “el gol de la libertad”. Se enfrentaban Nacional y Defensor que finalmente fue el campeón ese año. Se jugaba en el estadio Centenario y en ese partido clave hacía su debut en filas de Defensor, Julio César Filippini, joven de 19 años, promovido desde las inferiores del club de Punta Carretas.

Defensor (actualmente Defensor Sporting) comenzó ganando 2 a 0 . Un penal a Filippini se transformó en gol, ejecutado por Pedro Alvarez y fue el propio Julio César Filippini quien convirtió el segundo.

El encuentro terminó 2 a 2 y al término del partido el relator Víctor Hugo Morales, entrevistó al joven que en su debut oficial había sido figura clave en el resultado.

Víctor Hugo le preguntó a quién dedicaba el gol marcado y el joven Filippini le contestó “a mi hermano y a sus compañeros presos en el penal de libertad…”

De regreso a su casa sus padres que habían escuchado la entrevista por la radio le dijeron que se escondiera por unos días. La recomendación de sus padres fue premonitoria. Al día siguiente una patrulla de las Fuerzas Conjuntas fue al entrenamiento de Defensor y como no encontraron a Filippini, llevaron a todo el plantel (lo tuvieron preso durante cuatro horas).

Víctor Hugo Morales fue citado para el día siguiente por un militar de alto rango que le dijo “Ud. me va a entender, tarjeta amarilla para Ud…”

Filippini no pudo jugar más al fútbol profesional, porque desde las “alta esferas” le hicieron saber a Defensor que no podía jugar más.

Un joven futbolista, elevado desde la cuarta división a la primera de defensor, vio así truncada su carrera, pero aquel día Filippini entró en la historia de la dignidad. El gol y la dedicatoria comprometida significó el fin de su carrera profesional. Estos atropellos también sucedieron en aquellos años y nadie respondió por ello.

Es por eso que amante de la Justicia, entendemos que estas arbitrariedades, como todos los delitos también deben pagarse. Si esto es ser vengativo. Somos vengativos, porque entendemos que el periodismo no es ponerse del lado que calienta el sol, sino del lado de la verdad y la justicia.

Arbitrariedades como estas no quiero nunca más.

Alberto Rodríguez Díaz