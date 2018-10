El venerable Carlos de Focault (hermano Carlos para sus seguidores cristianos en todo el mundo), gustaba de repetir una máxima que apunta a ilustrar aspectos de algunos elementos que los vuelven inútiles.

“Perro mudo y centinela dormido”, gustaba decir para graficar aspectos que volvían inservibles a sus cultores.

Es que un perro que no ladre, no sirve más que para una mascota mimosa, porque ni siquiera sirve para “avisar” quien llega y un centinela que se queda dormido tampoco sirve para la misión que se le haya encomendado.

Compartiendo la visión del hermano Carlos, agregaríamos que un periodista que no se esfuerza por investigar y aproximarse lo más que pueda a la verdad, tampoco cumple su misión. Manteniendo la similitud diríamos que es “un centinela dormido”.

Es que la verdad suele estar escondida, taponeada por intereses detestables y ferozmente resguardada porque a muy pocos les interesa que se conozca, que se sepan todos los aspectos de un hecho, una situación o una acción.

Si bien es cierto que se puede hacer comunicación comercial, el comunicador puede informar o presentar una información y en el mismo programa o espacio aparecer vendiendo o “recomendando” que para la ocasión es lo mismo, un producto, no es recomendable que lo haga.

Así sea, por la sencilla razón que el lector, oyente, televidente y ahora los denominados “internautas” (usuarios de Internet) no sabrán nunca si se les está prestando el servicio de informar o se les está vendiendo.

Por estos días ha recobrado vigencia el tema de la información falsa o manipulada. Como se ha dicho es posible cometer un error o a firmar algo basado en un dato erróneo y esto puede pasar siempre. Lo que no es admisible es la manipulación antojadiza, de ex profeso con el propósito de favorecer una idea, una acción o incluso desprestigiar a alguien.

Hoy con el fenómeno de las redes sociales es más fácil difundir una supuesta “información” en forma anónima, para embaucar incautos, engañar a quien o quienes no saben distinguir entre una verdadera información, con fuentes identificadas y un “bolazo” difundido en forma anónima.

La información falsa puede ser disfrazada de diferentes maneras, mencionando supuestas fuentes, también falsas o incluso tergiversando o “sacando de contexto” alguna frase o afirmación.

Comunicados, versiones, intereses escondidos, sondeos de opinión o supuestas “encuestas” que nunca se sabe si fueron hechas realmente, cómo y quién o quiénes las hicieron sirven para manipular opiniones.

Hoy más que nunca hay que estar preparados para saber distinguir entre la verdad y la mentira.

