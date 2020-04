Estamos prácticamente a un mes desde la aparición de los dos primeros casos de la pandemia en el Uruguay. Todavía recordamos cuando fueron confirmados dos de “dengue” en Salto. Curiosamente se trataba de dos personas que habían llegado a Salto luego de estar en Milán, la zona de Italia donde fue detectada la mayor cantidad de casos de la pandemia en Italia.

Una de las cosas más importantes en estos casos es el manejo de la información. Lo sabe el gobierno nacional y lo sabemos todos. Lo que está en juego es la credibilidad que se gana o se pierde según sea el manejo de la información que se haga.

Siempre lo dijimos la información debe ser manejada por profesionales y uno de los mayores pecados que tiene el sistema político uruguayo, es creer que todos los políticos, o quienes circunstancialmente ejercen el poder están habilitados para informar y hacerlo bien.

Nos explicamos, en estos días nos hemos encontrado con muchos casos de uruguayos incrédulos, que sostienen “eso es lo que dicen”, pero no les creo… Es que la información debe ser cuidadosamente manejada, sin ocultar nada, pero tampoco sin alarmar. Apenas se descubre una mentira o una verdad a medias, que es lo mismo, se pierde la confianza del público.

No basta con sostener “a este gobierno le interesa ser transparente en la información”, porque no es cuestión de lo que digamos o creamos que nos merecemos, por la forma en que informamos, sino esencialmente de lo que crea el público de nuestro accionar.

Quien maneja la información, si oculta algo relevante, ineludiblemente caerá en el descrédito, aun cuando se rasgue las vestiduras sosteniendo que ha informado todo y debidamente. Es que no siempre se sabe informar, los errores, las equivocaciones y las omisiones o las formas de eludir respuestas no siempre son eficientes, porque entre el público siempre hay alguien capaz de detectar las fallas.

No creemos que haya en esto mala voluntad, porque aún con el convencimiento de que es lo mejor que puede hacerse, se daña en algo difícilmente recuperable, como es la credibilidad.

Estamos seguros este ha sido el caso. Nadie ha querido equivocarse, pero esto sólo tiene un juez y es el público receptor. Solo 13 días después de asumir el gobierno nacional este se ha visto enfrentado a una situación de emergencia que nadie sabe que duración tendrá, pero si en su gravedad que será muy grande.

Por eso entendemos que hay que saber ubicarse. No exigir más allá de lo exigible, pero tampoco dejar de señalar lo que entendemos son errores que no debieran cometerse.

A.R.D.