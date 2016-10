La Semana de la Seguridad Vial que se está cumpliendo en estos días en nuestra ciudad nos da pie para señalar algunos aspectos que consideramos esencial en este sentido.

En primer lugar creemos que todo lo que se pueda hacer en materia de prevención siempre será poco para descartar la ignorancia del conocimiento de las normas y leyes que rigen en el tránsito.

Vale decir que una vez que se produce un siniestro y hay un responsable debidamente identificado, podamos tener la plena certeza que no ha sido por desconocimiento de las leyes que omitió su cumplimiento.

Para la ley no es un tema de mucha importancia, por la sencilla razón que la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento, pero desde el punto de vista ético y moral es importante.

Todos los esfuerzos que hace la comunidad a través de gestores concretos en materia de salud, de controles, de vigilancia y demás, son bienvenidos y constituyen emprendimientos muy loables, en bien de todos quienes aquí convivimos.

Eso sí, luego de todas estas actividades, que algunos aplaudimos y otros sencillamente las ignoran, debe aplicarse la represión, con todo el rigor de la ley.

Nunca entenderemos por qué hay familias que han perdido a sus seres queridos en siniestros de tránsito protagonizados por gente en flagrante infracción a la ley y las normas y sin embargo son procesados sin prisión, o bien pocos meses después ya andan libres, cuando no manejando un vehículo nuevamente.

No es lógico. No somos partidarios de la exageración de la prácticas punitivas como una forma “ejemplarizante” de tratar de lograr un tránsito más ordenado, pero simplemente creemos que no se hace verdadera justicia en estos casos.

Quien a sabiendas que está cometiendo una infracción al conducir de determinada forma y sin tener en cuenta las normas de seguridad establecidas, haciendo caso omiso a todas las recomendaciones preventivas y su conducta tiene consecuencias nefastas, debe ser sancionado con todo el rigor de la ley, alcance que no siempre se aplica.

Nos explicamos, la familia que pierde un integrante en estas circunstancias queda “marcada” por este hecho para el resto de su existencia y por lo tanto es justo que de alguna manera esto también sea “recordado” por el infractor por la gravedad que alcanzó su inconducta.

Al menos así pienso yo.

Alberto Rodríguez Díaz