Siempre dijimos que el tema de la seguridad pública es el talón de Aquiles de cualquier sistema político. La afirmación no es nueva, tanto es así que siempre se dijo que el Ministerio del Interior es “la tumba de los craks” para todo político con aspiraciones.

Los últimos tiempos confirman esta premisa, ningunos de los ex ministros pudo llegar mucho más allá en sus aspiraciones políticas tras desempeñarse como ministro del Interior. En esta larga lista enumeramos al Dr. Juan A. Ramírez, Raúl Iturria, Hierro López. Didier Opertti, Stirling, Daysi Tourné, Eduardo Bonomi.

Para todos ellos el Ministerio del Interior ha sido el punto más alto de su carrera política,porque luego de pasar por esta cartera ministerial, sus aspiraciones políticas ensombrecieron al punto que varios de ellos hoy ni siquiera figuran en el “mapa” político del país.

Esto reafirma que los p roblemas de seguridd no son nuevos y además nadie ha podido dominarlo desde hace varias décadas atrás.

A lo que mas tememos es a los trasnochados comentarios que añoran la dictdura militar “porque cuando estaban los milicos no se veían estas cosas…”

Esto tiene su lado valedero, pero también esconde enormes defectos, porque no hay que olvidar que en estos años también se cometieron grandes arbitrariedades y crímenes que hasta hoy siguen sin aclararse..

Somos de los convencidos que nada que se imponga arbitrariamente tiene buenas posibilidades y termina corrrompiéndose, amparado por el manto de los superpoderes que se atribuyen y que les da poder para manejarse sin rendir cuentas a nadie.

Creemos además que el pueblo es capaz de autogobernarse y elegir los mejores hombres para cada función.

En algún momento se pensó en sacar a los militares a las calles para tratar de frenar la delincuencia. Opinión respetable, pero entendemos que errónea, debido a que los militares no fueron profesionalmente preparados para la función policial y la experiencia de otros países de la región indica que precisamente si el narcotráfico u otros delincuentes de gran porte logran corromper este sistema, se vuelve uno de los más nefastos.