El Congreso Nacional de Intendentes ha dado otro paso en dirección a unificar criterio en todo el territorio con respecto a las disposiciones que afectan el tránsito en la vía pública.

En esta ocasión se trata del costo de las multas que una vez promulgado el acuerdo alcanzado en la última sesión del Congreso, será el mismo en todo el territorio nacional.

Es una muestra más de que la disposición a acatar las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito se predica, se alardea de los logros, pero luego la realidad indica que no es así.

La Ley Nacional de Tránsito establece la obligatoriedad del uso de chaleco o cintas reflectivas para motonetistas y ciclistas ¿Cuántos usan en Salto?.

La Ley prohíbe el uso de vidrios polarizados que no permiten ver para adentro del vehículo. Sin embargo hasta se publicita mediante cartelería la instalación de “polarizados”.

La ley prohíbe hablar por celular mientras se conduce y aquí es harto frecuente ver a conductores hablando por celular aún en la zona céntrica de la ciudad

La ley exige para las motos los dos espejos ¿Cuántas los tienen?

Ni que hablar de luces, frenos, señaleros, volumen de los aparatos de música y similares.

No hablemos de los ruidos de los escapes, de los excesos de velocidad, de las transgresiones a los espacios reservados para otros fines, como el paso de discapacitados, o las cebras por donde existe preferencia de paso para los transeúntes.

Nos alegra que el Congreso Nacional de Intendentes de pasos hacia adelante en este sentido, pero a fuer de ser sinceros, estamos muy lejos de aproximarnos siquiera al cumplimiento de estas normas.

Sabemos que el cumplimiento estricto de todas las normas aún no alcanzaría para prevenir los siniestros de tránsito, pero ¡Cuánto ayudaría en la prevención!.

Siempre hemos sostenido que el elemento más importante para prevenir siniestros en la vía pública es el respecto a las normas, la prudencia y sobre todo la responsabilidad del ciudadano.

Sin embargo, todos vemos como a diario existen numerosas transgresiones y muchas veces vemos como quien tiene que controlar y ordenar este desorden optan por mirar hacia otro lado.

Es sólo parte del problema pero seguramente lo más importante, porque mientras no asumamos que quien conduce debe tener el máximo conocimiento primero y respeto luego a las normas de tránsito no habrá mejoría posible en este tema.