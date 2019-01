Es uno de los temas más polémicos que hemos conocido. La defensa del patrimonio del país. Uno de los conceptos más defendidos y a nuestro entender totalmente equivocado es el de considerar que hay edificios, bienes muebles, y lugares que son emblemáticos y no deben “tocarse”.

A nuestro entender, el acierto en estos casos es el de entender y defender los cambios y las características de cada época, de cada tiempo.

Así como hay elementos emblemáticos para determinado tiempo, los hay también para la época actual y seguramente los habrá en el futuro y el derecho a persistir es tan auténtico de uno como de otro.

El tema está en la cuestión que debemos descifrar a cada paso. Hay elementos emblemáticos que permanecen en los museos y cuando éstos se transforman en un montón de cosas viejas, sin que a nadie le interesen, consideramos que ya no tiene ningún sentido conservar toda su estructura. Bastaría con tener una fotografía o un video para que los estudiosos del tema supieran de que se trata.

Cuando de esto hablamos consideramos que existen edificios emblemáticos que han sido declarados patrimonio nacional y cuya conservación cuesta mucho dinero, por lo tanto no se hace o sólo se lo hace parcialmente y el deterioro avanza. No tiene sentido para nosotros, la conservación de estos edificios ruinosos.

Tampoco es cuestión de suplantarlos por lo primero que se nos ocurre o que paga el valor del predio, muchas veces venido a menos porque sólo se trata del valor del predio y su ubicación.

Por estos días se ha tomado estado público el proyecto de reforma presentado para el hotel San Rafael de Punta del Este, un verdadero emblema del lugar. Sin embargo su estado ruinoso resta argumento de por sí a quienes se oponen a demolerlo para dar lugar a otro proyecto.

El lugar tiene sus particularidades y las construcciones allí deben ajustarse a determinadas condiciones, precisamente porque se trata de un lugar particular de enjardinado y otros valores que han sido establecidos para el disfrute del visitante.

Existe un movimiento de personas del lugar que se opone al proyecto presentado, el que inicialmente consistía en un edificio de gran porte y altura y posteriormente fue modificado transformándolo en edificios de estructura horizontal y no de tanta altura como el inicial,

De todas formas, el edificio no convence a estos vecinos que consideran que perderían muchos de los atractivos que hoy tiene la zona.

Para nosotros, no debe verse el tema con una especie de fundamentalismo, sino con la mente abierta que requiere para no caer en extremos siempre contraproducentes.

A.R.D.