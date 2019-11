Me han preguntado si estaba de acuerdo o no con que un periodista tome posición partidaria o si entendía que éste no debe expresar opinión alguna para ser respetado.

Al respecto debemos decir dos cosas que para nosotros resultan esenciales. En primer lugar que no se debe olvidar que el periodista es también ciudadano y como tal debe – según nosotros- expresar explícitamente su forma de pensar y su inclinación ideológica.

En segundo lugar que hay varias formas de hacer periodismo, pero dos conceptos esenciales en este aspectos son a) información y b) opinión.

Cuando el periodista informa y aún a sabiendas que somos sujetos y no objetos y por lo tanto no existe la información totalmente objetiva, porque siempre estará sujeta a una forma de decir, a nuestros valores o antivalores, incluso a la forma en que hemos sido criados, creencia religiosa, política y demás el periodista debe de tratar de que estos aspectos no “contaminen” la información.

Es el medio de comunicación el encargado de determinar si se guardan estos aspectos y de allí que el propietario del medio, que no siempre es el responsable, es quien tiene a su cargo o debería de tener la función de determinar en cada caso el desempeño de cada uno de sus periodistas.

Es la mejor forma de resguardar al máximo el acercamiento a la objetividad y la forma de resultar creíble para el público lector, cualquiera sea la ideología de éste.

La segunda función del periodista, para nosotros tan imprescindible como la primera, es la de opinión. Esto es, para nosotros bajo firma y debidamente alertado el lector el periodista, como un ciudadano más y que se pretende esté informado y además tenga determinada trayectoria en la comunidad, debe decirle a los lectores, como piensa, a que concepción o idea política adhiere, aunque también entendemos a quien o quienes prefieren no expresarlo explícitamente, porque también están en su derecho.

En lo personal preferimos saber qué piensa y por qué, cada periodista. Nos resulta más respetable y más cercano a ganarse nuestra credibilidad, quien se manifiesta abiertamente, aunque no compartamos sus ideas y sus conceptos, que quienes se desempeñan en la nebulosa indefinida.

Esta es la concepción personal y de allí que mantengamos el mejor concepto de Manuel Flores Mora, “Maneco”, connotado dirigente colorado que no tuvo empacho en denunciar en su revista “Jaque” el último crimen de la dictadura militar uruguaya, cuando los militares asesinaron al Dr. Roslik en San Javier, Río Negro y en contra de la actitud que tuvo siempre su partido con la dictadura..

El periodismo tiene un rol esencial en la defensa de la democracia, entendida ésta como el interés del pueblo y su papel en cuanto a investigar y acercarse a la verdad es ineludible y de allí que más allá de sus ideas personales, ningún periodista honesto y comprometido con la verdad debe o1vidar estos aspectos.

Alberto Rodríguez Díaz