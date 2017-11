Cuando alguien nos reclama porque la fuerza del consumo nos lleva a comprar o consumir tal o cual producto, sin analizar si se trata de algo positivo o negativo para nuestra salud y la naturaleza en general, lo primero que pensamos es ¿será realmente algo coercitivo? ¿Alguien está obligándonos a consumir algo determinado?

Admitimos que no es fácil la respuesta porque hay formas de obligar sin que se noten explícitamente las intenciones y lo menos que podemos hacer es analizar la situación.

La fuerza de los consumidores cuando se unen y se vuelca hacia una dirección determinada es formidable. No tenemos dudas que son los consumidores quienes pueden torcer la balanza hacia uno u otro lado a la hora de comprar determinado producto o desecharlo hasta la ruina.

Pero lo más difícil es lograr precisamente que los consumidores obren unidos, vale decir, que conformen una fuerza masiva.

Días atrás escuchábamos al Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, quien al referirse al nuevo etiquetado que llevarán algunos alimentos, el cual advertirá al público consumidor sobre el contenido de dicho producto.

“No se prohíbe la venta de dichos productos, sino que se informa al público de lo que está comprando”, sostuvo el Ministro. Esto es realmente así, pero no se puede ignorar que al contener una alerta por ejemplo “alto contenido en sodio” o “alto contenido en azúcares”, o “alto contenido en grasas saturadas” obviamente que se está contribuyendo a que el consumidor desestime la compra de estos productos y busque sustitutivos.

Los movimientos de consumidores a nivel mundial representan una fuerza muy respetada, por no decir temido por los industriales que al momento de producir procuran evitar el rechazo por parte de los consumidores, debido a que estos pueden llegar a constituir una fuerza decisiva.

Significa que un consumo responsable y consciente de lo que está adquiriendo puede ser determinante. Es más, debería ser determinante.

Uruguay tiene un sistema demasiado permisivo a punto tal que productos y elementos que están prohibidos en estos lugares, aquí aún se siguen vendiendo libremente, sin que nadie controle nada.

Es hora de que nosotros, consumidores comencemos a fijarnos más en lo que consumimos, porque aún cuando no haya manifestaciones masivas, la conducta al momento de adquirir un producto resulta muy importante.

Ojalá lo aprendamos.

A.R.D.