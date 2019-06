El día mundial de lucha contra las drogas que será conmemorado mañana, no es privativo de nuestro país, sino que se trata del combate a un flagelo mundial.

Las drogas no autorizadas constituyen hoy un problema no sólo para nuestro país sino para todos los países del mundo. No hay una sola nación que escape a este flagelo y de allí que en mayor o menor medida este problema preocupa.

Existen diversas drogas y a cual más nociva. En realidad podría calificárselo como el más grande problema de nuestros días.

En el origen de toda la violencia de nuestros días, existe un origen que lo agudiza notoriamente y es el consumo de diversos tipos de drogas.

La pasta base de cocaína, la marihuana, el opio y un sinnúmero de drogas más, con los que los jóvenes y hasta los niños hoy tratan de evadir la realidad, de escapar a situaciones a las que habitualmente no les damos importancia y sin embargo son las que más les aquejan.

El mayor daño que se puede esperar hoy viene de la mano de las drogas. Signado por la filosofía del “hacé la tuya”, que es lo mismo que decir obtené lo que quieras al precio que sea porque según esta nefasta filosofía lo importante es tener y no importa a qué precio.

Esto ha determinado que se responsabilice a las drogas de los crímenes más aberrantes, porque no hay absolutamente ningún obstáculo para conseguir sus propósitos.

Y entendámonos bien, no se trata sólo de los consumidores capaces de cometer cualquier delito para conseguir la maldita droga, sino fundamentalmente de quienes les proporcionan las mismas y por lo tanto los tienen “atados” en lo económico, porque nada peor que tener deudas por compras de drogas.

La droga mueve a nivel mundial tanto dinero como la venta de armas de fuego. Hay países productores que procuran luchar contra este flagelo, pero lo que hay que saber es que la droga es capaz de corromper a todos los niveles, debido a las grandes sumas de dinero que mueve.

También existe la convicción de que la droga afecta a las clases más adineradas y por lo tanto goza de cierta de aceptación en determinados sectores, que entienden que nunca les afectará. Nada más errado, porque la droga ha contaminado a todos los niveles. Existen las denominadas “drogas de ricos”, como la cocaína y la droga de los pobres, como la borra de cocaína “alargada” con muchos productos nocivos conocida como la pasta base.

Pero hay que tener muy claras las cosas. Lo más grave de todo es que existen problemas sociales que derivan en la drogadicción y que hasta el momento sigue siendo “invisibles” y es allí donde debemos dar la lucha, porque mientras sigamos mirando para otro lado no habrá solución posible.

A.R.D.