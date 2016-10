En la próxima jornada se habrá de conmemorar el Día de los Difuntos y toda la jornada estará signada por el recuerdo de nuestros antepasados que ya no se hallan en esta vida.

Esta celebración es muy diferente hoy, de lo que fue años atrás, cuando el Cementerio Central se convertía en una romería y hasta “se marcaba” por parte de algunos veteranos a las familias que no concurrían a recordar a sus difuntos, como gente poco sensible “desamorados” que olvidan a sus raíces.

Sin embargo entendemos que hoy el sentimiento es diferente. Tiene que ver con el concepto general que hemos ido inculcando en la sociedad de diferentes formas y por lo tanto no podemos sentirnos ajenos a esta concepción, sencillamente porque somos parte de ella.

En muchos casos se entiende que los adultos mayores ya “molestan”. Este concepto es el que deriva frecuentemente en los denominados “depósitos de viejos”, que funcionan bajo el nombre de diferentes instituciones, como casa de salud, hogares, residencias, etc. etc y sin embargo en la mayoría de los casos no son más que depósitos que responden a la necesidad de muchas familias de sacarse de encima a sus antepasados.

Este es el mismo concepto que lleva a olvidarnos de nuestros orígenes. Hoy todo se orienta a conseguir y disfrutar lo que nos de algún tipo de placer. Se trata de una sociedad hedonista y llevada por este concepto todo lo que “entorpece” el placer es descartado, tirado al tacho de la basura o sencillamente depositado, ya sea en una casa de ancianos o en un cementerio.

Seguramente que el Día de los Difuntos también está signado por este concepto. Hemos escuchado frecuentemente que lo que nos cuesta a los uruguayos es entender que todo ser viviente, animal o planta, habrá de morir. La muerte es lo más seguro que tenemos los seres vivientes, pero no es exactamente así, lo que nos cuesta y ojalá algún día terminemos de entenderlo es que lo que somos y tenemos se debe a que alguien se sacrificó para lograrlo.

Poco interesa saber o reconocer lo que nos han dado nuestros mayores, lo que han hecho por nosotros. Lamentablemente olvidamos que también a nosotros nos habrá de llegar la hora y pobre de nosotros.

Una sociedad que olvida a sus pioneros va a la deriva y sólo falta que aparezca alguien que prometa más posibilidades de placer, a cualquier precio para que le sigamos a pie juntilla.

Es mal camino, nuestros mayores merecen el eterno reconocimiento y merecen que al menos un día al año les dediquemos una mirada de atención, no porque sea imprescindible, sino porque significa que respetarlos y valorarlos es lo menos que podemos hacer.

Al menos así pienso yo.

Alberto Rodríguez