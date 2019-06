No opinaríamos sobre un tema regional si no consideráramos que en él nos va también buena parte del interés de nuestro país.

Es que la prisión dispuesta por la Justicia brasileña al ex presidente Luis Inacio da Silva “Lula” por presunta corrupción. Está acusado de usufructuar un apartamento de lujo como forma de comprar beneficios por parte de una constructora brasileña, trasciende Brasil y afecta por lo menos a toda Latinoamérica.

Es que para Uruguay, por ejemplo, Brasil es un mercado muy importante, no sólo por la cantidad de productos que se le venden al país norteño, sino sobre todo por las condiciones en que se exportan estos productos.

Brasil es uno de los pocos mercados al que Uruguay le exporta productos con Valor Agregado. Mientras a los demás les exportamos “comodities”, vale decir materia prima, sin industrializar, a Brasil y algo a la Argentina, les exportamos productos industrializados, vale decir con mano de obra incorporada.

Hoy existe una gran confusión. Lula y sus seguidores afirman que no hay ninguna prueba de que el apartamento sea de él, mientras que quienes les siguen afirman que hay pruebas suficientes e incluso que dicho apartamento figuraba entre los bienes propiedad de Lula, hasta años atrás.

Vale decir que la politización del tema no deja ver fácilmente cual es la verdad de la cuestión.

Si no hubiera pruebas y como han dicho los propios jueces que han procesado a Lula, existe la “convicción” de que el apartamento es de Lula y esta es la causa por las cuales ha ido a prisión, sería catastrófico para la democracia la determinación.

A diferencia de nuestro país, el principio de inocencia es muy diferente en Brasil. Nadie en el Uruguay sería procesado sin pruebas. En los hechos, aún algunas personas sobre las cuales hay lo que antes se llamaba “semiplenaprueba” siguen libres, porque se considera que no son prueba suficiente para el procesamiento.

En Brasil el actual presidente tiene escasa popularidad, mientras que Lula sigue siendo quien goza de la más alta popularidad. De allí que las sombras que caigan sobre la democracia van a generar lo que llamaríamos un “agujero negro” y en estas circunstancias el gran riesgo es que sea aprovechado por fuerzas que hoy ya aparecen en la palestra pública, y en América Latina ya conocemos y lamentamos.

Por eso, hoy cuando nuevas sombras se abaten sobre el tema,por el bien de la democracia y por América Latina toda, esperamos que se expongan fehacientemente las pruebas de tan trascendente determinación y que éstas sean contundentes, y en caso contrario que no se tomen medidas arbitrarias.

Por el bien de la democracia.

Por el bien de América Latina esperamos que así sea.

A.R.D.