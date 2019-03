En la presente jornada se celebra en nuestro país el Día del Bibliotecólogo. En principio puede considerarse que es un día sin mayor trascendencia, desde el momento que la enorme mayoría de la población ni siquiera sabe de que se trata.

Hoy un licenciado en bibliotecología, es una persona con formación terciaria, cuya función no se limita a ordenar y organizar los libros de un biblioteca, como era en la antigüedad, sino que con la aparición de las nuevas tecnologías, no sólo se ha convertido en un orientador para las personas que buscan determinada información, sino que esencialmente se han convertido en investigadores y en orientadores de determinadas acciones intelectuales que guían el interés de los lectores.

Un buen bibliotecólogo es hoy una persona de mucha relevancia en el seno de una comunidad. Es una persona que ha sido formada y preparada para facilitar el interés de las personas en conocer los libros que atesoran diferentes temáticas, no sólo de información, sino de formación y de toda actividad humana en general.

De todas formas un bibliotecólogo se vuelve experiente en diferentes temáticas y atesora conocimientos enriquecedores no sólo en lo personal, sino en su aporte a la comunidad que integra.

Hoy día es frecuente encontrarnos con programas que “premian” el conocimiento de algunas personas que compiten con alguien impuesto por el medio de comunicación en el que se desempeñan.

Con todo respeto. Es prestarse a la farsa. La persona designada conoce de antemano los temas, sabe las respuestas y sólo debe “simular” a la hora del programa.

No es precisamente un aporte lo que se hace en este sentido, sino un entretenimiento a lo sumo.

Es por eso que celebramos que se haya impuesto un día para conmemorar la actividad de los bibliotecarios, no porque nos convenza la celebración de este día en particular, sino porque creemos que es una buena oportunidad para dar a conocer el valor de un bibliotecario, porque puede tenerse la mejor y más completa biblioteca de un país, pero sin alguien que conozca cada temática, que entienda del sistema que se ha seguido para organizar una biblioteca, puede llegarse a perder mucho tiempo antes de dar con lo que se busca en ella.

Bienvenido este día en la medida que sirva para la mejor valoración y el reconocimiento a todos los licenciados en bibliotecología.

A.R.D.