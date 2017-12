El nacimiento de Jesús es uno de los mayores acontecimientos para el mundo cristiano. A punto tal que para restarle trascendencia el mundo ¨no cristiano¨ inventó el ¨Papá Noel¨, el arbolito de Navidad, el San Nicolás, para tratar de eclipsar el acontecimiento cristiano.

Hoy día es frecuente ver como se confunden las cosas y nos encontramos frecuentemente con un arbolito en el pesebre, los animales junto al adorno, las borlas, las luces de San Nicolás y demás.

Hoy 24 de diciembre es un buen día para la reflexión, un día de encuentro de afectos, para cristianos y no cristianos porque por sobre todo la Navidad, hoy englobada bajo el término de una de las fiestas ¨tradicionales¨ es un tiempo que invita a dejar de lado los roces, las pequeñas distancias para comenzar a forjar una comunidad más auténtica y valiosa.

Para dejar de lado el sentimentalismo y buscar la auténtica solidaridad, la forma de ayudar a los demás, como hermanos, fraternos y preocupados por ellos tanto como por nosotros mismos y sin hacer alarde de ello.

Vivimos en un mundo donde el ¨hacé la tuya¨nos ha ganado un espacio enorme, donde la verdadera solidaridad ha sido reemplazada por la dádiva de lo que puede sobrarnos.

Los auténticos valores de honestidad, de responsabilidad, de solidaridad y de compromiso social son ¨raros¨y muy pocos frecuentes.

Hoy para nosotros cristianos y para el mundo no cristiano es una oportunidad de recordar a quien vino al mundo para salvarnos, para enseñarnos un camino que no pregona la violencia, sino la paz.

Que no mata, ni hiere ni perjudica de forma alguna al hermano sino que le ayuda en la vida.

Hoy es una buena oportunidad para el reencuentro y la renovación del compromiso de la búsqueda de ese compromiso de un mundo mejor para todos.

¡Feliz Navidad!