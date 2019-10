Que alguien me explique. Días atrás leíamos en EL PUEBLO, el reclamo del gremio de funcionarios del Hospital Salto, sosteniendo que la falta de personal en casi todos los servicios determina que muchos de ellos no se presten o se lo haga parcialmente.

Al mismo tiempo en esta época electoral escuchamos todos tipo de propuestas sobre el trabajo, uno de los problemas cruciales que enfrenta el país. Por lo general estas propuestas van a la reducción de puestos de trabajo en la esfera pública, mediante la no cobertura de las vacantes por renuncias, jubilación o muertes que se producen anualmente.

Al mismo tiempo escuchamos los reclamos de más policías en determinados lugares como forma de enfrentar la inseguridad, probablemente el principal problema del Uruguay de nuestros días.

Honestamente, no entendemos más nada. Si alguien quisiera dar una señal de austeridad a la población, probablemente bajando los sueldos de los legisladores, el número de ediles del país (que aunque sean “honorarios” tienen un montón de prebendas), se logre ahorrar la misma cantidad de dinero o más aún, que suprimiendo algunos puestos de trabajo.

No hay dudas que el trabajo en el país no debiera tocarse. Tampoco que el puesto público tampoco debiera la salida para el desempleo, sencillamente porque se termina amontonando trabajadores ociosos, que dan una pésima imagen al contribuyente y nada aportan.

No pretendemos con esto decir que los trabajadores estatales son todos ineficientes u ociosos, pero tampoco nadie dudará que es fácil hallar de estos casos en la función pública.

Hay aquí para nosotros dos aspectos esenciales. Por una parte mantener un Estado eficiente, que utilice los trabajadores que necesita, ni uno más. Por otro lado debe tener un órgano fiscalizador, que evalúe el trabajo de cada trabajador, para determinar su idoneidad para la función que cumple, su disposición y su responsabilidad, ni más ni menos.

Todo uruguayo conoce a empleados públicos, que hacen “la plancha”, incluso a veces abusan de los certificados médicos o similares para faltar a su trabajo y en cambio se desempeñan en la función privada.

No creemos que el recorte de trabajadores en la función pública sea la manera de solucionar, ni siquiera parcialmente este problema, aunque adherimos plenamente a la exigencia de responsabilidad y entrega a la tarea que debe de cumplir todo trabajador.

El Estado debe aportar su cuota parte, pero no puede ser manejado con el paternalismo que muchos uruguayos le reclaman y cuando acceden a un puesto público, se echan para atrás, entendiendo que han llegado a lo buscado.

Alguna vez debemos de analizar el tema en profundidad y con el criterio de justicia social que corresponde.

A.R.D.