Cuando hacemos referencia al trabajo, somos conscientes que Uruguay, como el resto del mundo tiene un enorme problema con el desempleo.

Es que tal como habíamos predichos, las nuevas tecnologías y el mundo moderno en general se está utilizando en contra del trabajador. La utilización del celular, de la computadora y de las herramientas electrónicas por mencionar sólo algunas de estas herramientas, han servido para suprimir miles de puestos de trabajo y al mismo tiempo en alguna medida para bajar sensiblemente los costos de producción, aunque esta rebaja no beneficie al consumidor precisamente.

El trabajo es el gran elixir para el problema de seguridad. Nos explicamos, cuando un adolescente o un joven se encuentra con que no ha estudiado ni ha aprendido un trabajo que le permita tener una vida digan, fácilmente cae en los caminos del delito, del dinero fácil, del “hacé la tuya” que no es otra cosa que despojar a quien tiene algo que nos interesa o “nos hace falta”, de cualquier manera, así sea asesinándolo.Un joven desempleado termina en una esquina, no tiene entrada de dinero para alquilar un inmueble donde vivir, no tiene una vida digna. No puede vestirse ni calzarse dignamente y ni siquiera tiene abiertas las puertas del sistema de salud.

Uruguay ha perdido en los últimos años miles de puestos de trabajo y los sigue perdiendo.

Existen iniciativas, existen grupos de estudio que se preocupan por el tema, pero la solución no es fácil, requiere de un enfoque global. Hay en el país algunas “islas” en este sentido. Una de ellas es la informática, porque se asegura que si un empresa de alta tecnología se instalara en el país no tiene posibilidades de hallar aquí personal técnico suficiente, por la sencilla razón de que no lo hay.

Se dice que en este rubro el índice de desempleo es cero y no dudamos que lo sea, pero tampoco vemos que se enfoque hacia allí el mayor esfuerzo de nuestro gobierno.

Hoy se discute con mucha vehemencia del plan del Ing. Daniel Martínez, de instalar una especie de “Silicon Valley” como centro productor de altísima tecnología y captación de inversiones en la ex Estación Central Gral. Artigas de AFE, en la capital es una idea acertada o no.

Varias décadas lleva prácticamente ociosa esta central ferroviaria y podrá ser la mejor ubicación o no para una idea como la que nos ocupa, pero es de esperar que quienes han cuestionado la idea presenten uno o más proyectos adecuados para contribuir a conseguir puestos de trabajo digno para nuestros jóvenes, que es lo que en realidad nos debe interesar.

A.R.D.