La aparición de Cabildo Abierto como un nuevo partido político y la obtención de más del 10 por ciento del total de sufragantes en pocos meses, no es para nosotros ninguna sorpresa.

En toda América Latina – no conocemos lo que sucede en otras partes del mundo – no sólo existen fuertes sentimientos militaristas con determinado poderío y de acuerdo a estas circunstancias se integran o no al sistema democrático.

Sucedió con Alberto Fujimori en Perú, que arrasó en las elecciones presidenciales en su país y luego encabezó uno de los gobiernos más corruptos y corrompidos que tuvo el país andino.

Desde hace varios años y a poco de terminar su gobierno debió responder ante la Justicia y está encarcelado, a pesar de su avanzada edad al probarse su responsabilidad en hechos lamentables.

Con todo su poderío no desapareció, al punto que su hija y una de las principales defensoras de su progenitor, estuvo a punto de volver a ganar la presidencia en Perú.

Esto demuestra que la mentalidad que nos ocupa, el militarismo, que no sólo comprende a los militares y sus familiares por supuesto, sigue vigente.

Casos similares podríamos mencionar en Brasil, en Paraguay (aunque no sea lo mismo), en la propia Venezuela y seguramente en la mayor parte de los países sudamericanos podemos afirmar que la situación es muy similar.

La seguridad es ciertamente el talón de Aquiles de la democracia en estos momentos y la herida por la cual se cuela el virus del militarismo. No tenemos empacho en decir que a nuestro entender es preferible toda la vida que estas fuerzas emerjan, se vuelvan visibles para todos y se expresen en el sistema democrático, antes que participen en golpes de Estado, alcance que estamos seguros muchos de ellos al menos compartirían.

Lo hemos expresado en estas columnas en forma reiterada. Para nosotros la inseguridad, tema que merece un análisis aparte, ha sido el causante del desnivel en la voluntad del pueblo.

Todos los partidos democráticos coinciden en admitir que hay un problema de seguridad. La diferencia está en cuanto a los caminos, a la lectura de las causas del problema. Este tema divide a los uruguayos, al punto que más de un millón de compatriotas estuvieron de acuerdo en sacar a la calle a los militares y darles atribuciones especiales para enfrentar a la delincuencia.

Aspecto que salvo algunos se considera necesario, pero la cuestión es que la mayoría discrepa con el alcance de estas medidas y también con la lectura de las causas del problema.

A.R.D.