En la presente jornada se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Por más que se difundan los motivos y todos sean muy loables, todos sabemos que hasta el momento solo se han hecho declaraciones y promesas, pero las actividades que más contaminan y que son emitidas fundamentalmente por los denominados “países ricos”, siguen emitiéndose flagrantemente.

En pocas palabras, los grandes países emisores, y las poderosas multinacionales no están interesados en modificar la situación actual y por lo tanto como hoy ya no es posible ignorar la gravedad del tema, lo que hacen es buscar excusas, darle largas al asunto.

En pocas palabras, mienten y seguirán mintiendo en los próximos años, porque lo único que les interesa es seguir exprimiendo económicamente la naturaleza, aunque esto signifique el exterminio y la ruina irrecuperable del medio ambiente.

Ya nadie puede negar los efectos nocivos de algunas actividades humanas y en especial el desconocimiento y la ignorancia sobre el tema que se sigue promoviendo a través de los grandes intereses.

En la temporada2017 – 2018 llegaron a nuestro país, Punta del Este y Montevideo, 150 cruceros trayendo más de 260.000 personas. Casi un diez por ciento del total de la población del país.

Esto obviamente provocó el regocijo del Ministerio de Turismo que estima que cada visitante deja determinada suma de dinero en su llegada al país.

Lo que no se dice es que esta población ambulante también produce residuos y deja sus deshechos aquí, en aguas uruguayas. Aspectos que debieran exigirse estrictamente para que el país no sea usado como basurero del mundo, no figuran entre las exigencias a los cruceros.

Es más, si así se lo hiciera, dudamos mucho que el resultado económico que dejan los cruceros, alcanzara para anular el daño que dejan. Sin embargo dudamos que este aspecto sea conocido y difundido frecuentemente.

Para entender de que hablamos, digamos que cada uno de estos gigantescos barcos transporta más de 2.000 personas que obviamente disponen de servicios como baños, cocina y demás. Vale decir que para tenerlos en condiciones se usan detergentes, jabones líquidos y productos similares, cuyos residuos contaminan las aguas y aquí se quedan.

Es sólo un aspecto probablemente no sea el más preocupante, pero que compone uno delos aspectos que habitualmente suma a la hora de arruinar nuestra naturaleza.

Seguramente hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente se darán a conocer intenciones, planes, programas y aspiraciones, pero nada concreto en realidad, debido a que en los hechos no pasan de intenciones, de buenos propósitos, porque la realidad indica que la destrucción ambiental sigue registrándose a pasos agigantados.

A.R.D.