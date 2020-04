Cuando se acerca el final de la Semana Santa a la que muchos uruguayos y gente de otros países aprovechaban -antes de la pandemia – para salir a recorrer zonas poco conocidas o a “hacer turismo”, resulta una obviedad decir que en esta ocasión el país entero habrá de sufrir.

Los cristianos, por un sentido religioso acostumbramos hacer de esta semana la del recuerdo imborrable (para los creyentes) de que alguien vino a rescatar esta humanidad y lo matamos precisamente por la maldad, la ambición desmedida, de acciones ruines, como la de destruir los recursos naturales que el creador ha puesto a nuestra disposición.

Es hora de asumir que estamos nuestro pasaje por esta vida terrenal y ya sea por un virus o sencillamente porque está escrito, llegará a su fin. Que se adelante esta instancia por imprudencias, por irresponsabilidad o ambición desmedida, es cuestión humana.

Hacer lo que se debe, cuidarnos y cuidar a los demás, compartir con los que menos tienen y seguramente serán los más afectados por esta situación, es cosa nuestra.

La Semana Santa, que en esta oportunidad será menos turística que nunca y dejará consecuencias también más negativas que nunca, debiera servirnos para reflexionar que estamos haciendo con nuestra vida en estos momentos.

Seguramente que habrá insensibles que entienden que la vida es sólo placer y por lo tanto se trata de tener, de acumular bienes materiales, de sentirse cada vez más “protegidos” de estas situaciones y difícilmente cambiarán de idea.

Habrá también quienes han entendido que la vida no es sólo esto. Que debemos tener y reunir no mucho más de lo imprescindible para vivir decorosamente.

A los primeros deberemos recordarles que los bienes materiales no entran en un ataúd. A los segundos que cuentan con nuestra admiración, decirles que no significa que debamos sufrir por esta situación, sino que estamos seguros que compartir lo que se tiene y ayudar a los demás nos dará tantas o más satisfacciones que quitárselos para acumularlos.

En esta semana totalmente diferente, la situación que vivimos y sobre todo la que se nos viene prácticamente a toda la humanidad, debiera servirnos para ver y obrar más allá del hedonismo propio y tan humano en el que es fácil caer, cuando no tenemos las cosas lo suficientemente claras y debidamente asumidas.

A.R.D.