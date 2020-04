Lo que nunca debe hacerse es tratar de confundir, de engañar con verdades a medias o incluso manipulando algo a nuestro favor como para que parezca lo que en realidad no es exactamente como se presenta o como se afirma.

Con pelos y señales directivos de la principal gremial agropecuaria del país anunciaron con bombos y platillos la “contribución” al Fondo Coronavirus de 100 millones de dólares, cosa que realmente nos sorprendió, porque de ser plenamente así, estaría indicando un altísimo concepto de solidaridad, que no es tal.

Pocos meses atrás la mayoría de estos mismos productores realizó una gran concentración en el centro del país, reclamando ante una situación catastrófica, que estaban sufriendo y amenazaba incluso su supervivencia como productores. Vaya paradoja, sólo unos meses después los mismos productores deciden aportar 100 millones de dólares al denominado fondo.

Por esto entendemos oportuno poner los puntos sobres las “ies” y veremos que ni era tan catastrófica la situación que sufrían ni es tan relevante el “aporte” que se ha anunciado.

En este último sentido trataremos de explicar lo sucedido. Los cien millones de dólares no salen del bolsillo, de los bienes o de los recursos de estas personas, sino que se trata de devolución del exceso de los aportes que debo pagar para formar determinados fondos.

Vale decir que haciendo un paralelo con el IVA que pagamos todos los consumidores, en algunos casos más y otros menos, y que los maneja habitualmente Rentas Generales, es decir que son fondos que ya tienen destino, porque integran el presupuesto que el gobierno maneja para los compromisos que ya ha asumido.

Es como si en adelante, los consumidores hiciéramos declaraciones públicas sosteniendo que en adelante todo lo que pagamos por IVA lo donamos al Fondo de Coronavirus. Que hay de realidad en esto y que es muy diferente a lo que se maneja. El lector sabrá determinarlo.

Un caso parecido a las “donaciones” de grandes empresas a instancias que tienen gran repercusión en la prensa nacional, sobre todo a nivel de televisión. Donaciones que luego se pueden deducir de los aportes que cada empresa debe realizar según las leyes vigentes en el país.

Tener en cuenta estos aspectos a la hora de escuchar y sobre todo de repetir algunas de las versiones que se difunden es obligación de todos, pero en especial de los periodistas, que tienen el compromiso de informar debidamente a la población.

Alberto Rodríguez Díaz