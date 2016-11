La frecuencia de los temporales que han afectado el Uruguay en las últimas semanas han despertado algunos comentarios, que van entre los más alarmantes y los más cautelosos, estos los atribuyen todo a fenómenos cíclicos, que según afirman siempre existieron sobre la tierra.

Esto ha llevado a que el vocero presidencial alertara que “lo que no hay que hacer son visiones apocalípticas”, sino “incorporarlo a la vida cotidiana”, afirmación que tiene una doble lectura.

Entendemos el mensaje, cualquier autoridad gubernamental tratará de minimizar el tema, porque poco ayuda el pánico o el alarmismo ante cualquier situación de riesgo.

Sin embargo también entendemos que esto no debería de llevar a minimizar el riesgo o descartar la ocurrencia cada vez más frecuente de estos fenómenos, como será en adelante, según coinciden muchos científicos.

Ahora bien, es imposible obrar como si esto fuera algo totalmente ajeno a la conducta humana sobre la faz de la tierra, como si se tratara de simples fenómenos cíclicos, propios de la naturaleza que de tanto en tanto (miles o millones de años) se “recicla” a sí misma, sencillamente porque no es así.

Que quede claro, el calentamiento global es producto de la acción del hombre sobre la tierra y sobre todo de la irresponsabilidad con que se han manejado algunas naciones en cuanto al uso y manejo de la naturaleza y lo siguen haciendo, porque para ellos sus desmesuradas ambiciones económicas justifican cualquier acción, así pongan en riesgo la propia subsistencia del planeta para las generaciones futuras.

El abuso en la explotación de estos bienes naturales está en la raíz misma de estos fenómenos y si seguimos mirando para otro lado, haciéndonos los distraídos o sencillamente sosteniendo “yo no fui”, tendremos ínfimas posibilidades de revertir o hallar una salida al problema.

La naturaleza hoy nos está recordando que no es un recurso finito y que además el ecosistema natural debe ser manejado con mucha responsabilidad para no romper el equilibrio natural y nosotros somos parte de ese ecosistema.

National Geographic, una de las instituciones más comprometidas con el medio ambiente y la preservación del mundo animal ya ha advertido el severo riesgo de desaparición parcial o total que corren varias naciones, algunas con millones de habitantes, como Bangladesh si se mantienen las condiciones del recalentamiento global que entre otros efectos eleva el nivel de mares y océanos y seguramente su intención no es darnos una visión apocalíptica, sino alertarnos, con mucha prudencia, probablemente demasiada, del riesgo a que nos exponemos.

No podemos seguir así. No somos partidarios de las visiones apocalípticas, pero tampoco de seguir haciéndonos los distraídos, dejando que la contaminación, el deshielo y demás siga adelante, porque de esta manera somos los grandes responsables del problema.

Ni más ni menos.