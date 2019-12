Entre los grandes problemas a resolver en el país, figura la famosa “violencia doméstica”, con los denominados femicidios a la cabeza. Se trata de los hechos de violencia que suceden el ámbito familiar a veces hasta delante de los niños y muchas veces con víctimas totalmente inocentes.

Nuestro país ostenta uno de los principales lugares en América Latina en materia de esta violencia, la que no es otra cosa que una manifestación más de machismo y la sociedad patriarcal en que hemos sido formados y se halla en pleno auge.

Lamentablemente debemos decir que décadas atrás los casos de respeto y equidad entre la mujer y el varón eran las excepciones. La mujer “ama de casa” tenía como función “intrínseca” la de criar a los hijos y ocuparse de los quehaceres de la casa. Sólo las excepciones, generalmente de mujeres solteras, lograban prepararse, seguir una carrera profesional y obtener el reconocimiento de la sociedad que integraban.

Hoy no terminamos de erradicar este concepto y hay varones que muchas veces se creen “dueños” de una mujer y cuando ésta propone separarse por algún motivo que le impide sentirse plena, cometen crímenes aberrantes. También es justo decirlo, que a veces las denuncias femeninas resultan falsas o injustificadas y esto también daña el sistema concebido para proteger a la mujer.

Muchas veces las mujeres buscan protección a través de la Justicia y ésta hasta el momento ha mostrado ser ineficaz en un grado inadmisible. Tenemos claro que los casos en que el denunciado termina cumpliendo sus amenazas o ultimando a su víctima, es un porcentaje muy reducido, pero de todas formas injustificable.

Se han establecido medidas como las tobilleras electrónicas y hasta los guardias personales, medidas ambas que están en discusión en cuanto a su eficacia, debido a que en más de un caso han resultado ineficaces.

Hoy felizmente las cosas van cambiando. Las mujeres reclaman su lugar y más allá de todo exceso, que a veces se cometen, entendemos que es justo y razonable que estando debidamente capacitadas para asumir su lugar lo hagan en las mismas condiciones que el varón.

Pero esta plaga no dejará de preocuparnos como sociedad mientras no cambiemos culturalmente las cosas y no compartimos los extremos, los radicalismos que pretenden cambiar hoy mismo la cuestión. Creemos en los cambios graduales, lentos pero firmes y seguros, porque están enraizados en la razón y en la lógica y no en los impulsos intempestivos.

A.R.D.