A menudo la vorágine de la actividad diaria nos lleva a que no tengamos tiempo o al menos no sepamos cómo hacérnoslo, durante el año lectivo. Sin embargo el verano es buen tiempo para hallar momentos dedicados a lo que no podemos hacer durante el resto del año. Sin la urgencia de preparar a los niños para la escuela o incluso de prever algunos detalles de la concurrencia de los adolescentes a la educación media, es más fácil organizarnos para cultivarnos y meditar más sobre algunos aspectos que en la vorágine diaria pasamos por alto.

A propósito de la educación compartimos los pensamientos que hemos encontrado de expertos, pedagogos, pensadores o incluso filósofos en referencia a la educación.

Cada uno de ellos encierra una gran sabiduría, que es interesante conocer, y salvando las diferencias que imponen los tiempos, las tecnologías y demás es mucho más sabio tratar de poner en práctica sus enseñanzas.

“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío”.

Horace Mann (1796-1859) Educador estadounidense.

“No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos, debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado”.

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle”.

Maria Montessori (1870-1952) Educadora y médica italiana.

“Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad”.

Diego Luis Córdoba (1907-1964) Abogado y político colombiano.

“Donde hay educación no hay distinción de clases”.

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la Humanidad?”

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

“Todos los educadores son absolutamente dogmáticos y autoritarios. No puede existir la educación libre, porque si dejáis a un niño libre no le educaréis”.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

“Dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud; demasiada severidad, y demasiada dulzura”.

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego.

“Podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran los padres”.

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.

“Realmente, sólo los padres dominan el arte de educar mal a los hijos”.

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) Escritor español.