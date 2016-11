Los cargos de ediles de las juntas departamentales de todo el país, como los cargos de concejales (no así el de alcalde) de las juntas locales deben ser honorarios, esto es no remunerados según lo establece la Constitución de la República.

Ahora bien, si alguien entiende que al no tener sueldos los ediles no tienen beneficios, se equivoca.

Si cree que al no tener que pagar sueldos a los ediles, el funcionamiento de la Junta no tiene costo para el gobierno departamental, también se equivoca.

En primer lugar porque en la mayoría de las juntas departamentales al menos, los ediles tienen partidas de dinero ya sea para combustibles, para telefonía, o reciben celulares y teléfonos portátiles y similares que costean los gobiernos departamentales.

Son 31 ediles y además tres suplentes por cada uno de ellos, que no tienen las mismas prebendas, pero sí algunas de ellas.

La atención a estos ediles, titulares y suplentes, requiere de un presupuesto en mantenimiento y en servicios que no es bajo precisamente.

A menudo al cambiar los gobiernos departamentales, cambian las funciones dentro de las juntas y lejos de respetarse las carreras funcionariales de cada funcionario, se los premia o castiga de acuerdo a las simpatías políticas que hayan traslucido. Lejos se está de premiar la eficiencia, la preparación y el conocimiento.

Todo esto lleva a considerar que el actual sistema requiere de un ajuste urgente. Es sabido que la única forma de hacerlo es a través de una reforma constitucional, que ya ha fracasado en alguna ocasión, porque precisamente nadie o la mayoría de los partidos precisamente no quiere perder estas prebendas.

Desde estas columnas hemos sostenido un par de cosas con respecto al tema. En primer lugar, creemos que es absolutamente innecesaria una junta departamental de 31 integrantes, sus jerarcas rentados, más todo el funcionariado necesario para atender su funcionamiento.

Creemos que con menos de la mitad podría cumplir la misma o mejor función aún, siempre y cuando los cargos fueran rentados, porque el actual sistema reduce la posibilidad de ser un buen edil a gente adinerada. Es decir, concurrir a los barrios sin horario, interesarse en dedicar tiempo a los problemas que se les plantean y hacer las gestiones necesarias, para alguien que desempeña un trabajo privado es absolutamente imposible.

Por otra parte esto fomenta la corrupción, la “inflada” de boletas, la no presentación de gastos y demás para tratar de justificar lo injustificable.

Es hora de asumir el tema como corresponde porque en esto va también el prestigio y la trascendencia de los órganos legislativos.