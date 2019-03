Entre los aspectos que no son debidamente controlados en nuestro país se cuenta la publicidad engañosa. Y no podemos ni queremos ocultar la realidad, aún cuando tenemos muy claro que nos comprenden las generales de la ley.

No hay en nuestro país, que sepamos al menos, un control fino y estricto de la publicidad que se difunde por lo diferentes medios e incluso de la estática. Es así que si creyéramos todo lo que vemos u oímos siempre estaríamos comprando lo mejor, lo más barato, lo de más alta calidad en materia de bienes de consumo.

Es más, cuando se trata de financieras, “todas” nos ofrecen oportunidades ventajosas, cada una es mejor que la otra, aunque nadie nombra a nadie. Cada financiera sostiene que tiene la mejor oferta, que es superior a todo en el mercado, que es más barato, o en cuotas mas bajas, aunque nunca se dice cuántas, por ejemplo.

Al respecto, en la revista “CIUdades”, de la Cámara de Inmobiliaria Uruguaya, de enero del presente año, leímos un interesante artículo de Mario Stefanoli, Secretario General de la Asociación Americana de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, que entre otras cosas sostiene: “Cuando vemos avisos en un portal donde sólo se puede hacer contacto vía mail, puede ser una señal que hay algo que no está bien ¿Cuál sería el motivo por el que no dar un número de teléfono para contactar?

Generalmente –agrega el artículo – una inmobiliaria formal, que actúa con seriedad, que vela por mantener o consolidar un nombre y un prestigio presentará en su página o en un portal la información correcta.

Quien actúe de otra forma queda expuesto a que en el futuro se desconfíe del nombre, agrega.

Es lo más acertado que hemos escuchado. Cuando se pretende vender o alquilar un bien, el concepto existente es tratar de destacar las bondades del bien y ocultar lo negativo, ¿Es lo correcto?. NO, rotundamente no, porque en el fondo lo que se trata de hacer es engañar a quien compra o alquila, ocultándole datos esenciales.

Conocemos casos de gente llegada a Salto que ha comprado en lugares poco recomendables debido a que se le destacó alguna bondad, como cercanía de la zona céntrica o calidad de construcción, en cambio se ocultó deliberadamente los defectos, zona peligrosa, inundable o cercana a las crecidas y demás.

Cuando así se maneja la cuestión no se valora la verdad .

No se tiene en cuenta que hay gente a la que no les importa los defectos que pueda tener un bien y por lo tanto, lo mejor es decírselo porque es la mejor forma de ganar su confianza.