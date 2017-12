Cuando se acerca la Navidad, fiesta cristiana que destaca el nacimiento de Jesús, interpretación que quienes no profesan esta fe reducen a un día de asueto y una “fiesta tradicional”, se produce una suerte de intensificación de las actividades en la comunidad.

Es habitual que el comercio viva días ajetreados. Las despedidas del año para todos los integrantes de un colectivo, ya sea una empresa, una actividad particular o cualquier otra actividad, se realizan durante todo el mes.

Este año por primera vez, de acuerdo a lo que tenemos entendido regirá la medida de “alcohol cero” para todos los conductores de vehículos. Como lo habitual es que las despedidas del año sean “bien regadas” de bebidas alcohólicas, sobre todo de cerveza, se observa por primera vez que los taximetros y coches de alquiler en general desarrollan una mayor actividad, debido a que los participantes en estas despedidas optan por beber y luego volver en taxi a sus domicilios.

Es una medida prudente y felizmente representa la mayoría de los casos. De esta forma se cumple con el espíritu de la ley que llevó a cero, o sea a exigir que quien conduce un vehículo no pueda beber siquiera una gota de alcohol, bajando sensiblemente el número de accidentes que se producían debido a conductores alcoholizados.

Esta norma ha conseguido prudencia por parte de los conductores y es bienvenida.

Pero la misma prudencia debe notarse cuando se consume, se come o se bebe, debido a que las exageraciones generalmente acarrean malas consecuencias y a juzgar por lo que se ve en estos días a nivel comercial, el consumo aumenta sensiblemente.

Es importane no caer en los excesos que luego se pagan caro.

En estos días alguien visiblemente molesto nos comentaba, para alguna gente pareciera que se termina el mundo…Es que las fiestas tradicionales para ellos es una cuestión de vida o muerte. Necesariamente pareciera que se debe comer y beber hasta hartarse.

Nada tenemos contra las reuniones familiares, los reencuentros y el disfrute de reunirse en estos días.

Lo que entendemos es negativo es dar a estas fechas el único valor de un reencuentro familiar y de una ocasión para exagerar la ingesta alimenticia o el consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo rechazamos tajantemente las infracciones a lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito, porque todavía hay infractores que ponen en riesgo su vida y la de otras personas.

Ojalá no suceda.