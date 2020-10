Este mensaje va dirigido en especial a quienes han triunfado en las recientes elecciones departamentales y municipales.

Cuando todavía no se han acallado las repercusiones del resultado de las elecciones locales, ya sea municipios o departamentos, estamos convencidos que hay motivos para celebrar que para lamentar.

Varios de los principales líderes han dado muestras de ser dialoguistas, de estar convencidos que quienes habrán de dirigir los destinos de sus comunidades deben gobernar para todos los coterráneos y no sólo para quienes profesan sus mismas ideas.

Pero lo que nos deja más motivos para festejar es la actitud de algunos de estos líderes que han perdido las elecciones, pero no han dudado un minuto en comunicarse con sus vencedores para felicitarlos, reconocer su victoria y ponerse a la orden para trabajar junto por sus comunidades.

Es lo que no podemos perder de vista los uruguayos. Pasadas las elecciones es necesario dar vuelta la página y ponerse a trabar codo con codo. Que no haya gente que se cree superior o mejor que otra sencillamente porque cuenta con la preferencia de sus coterráneos para gobernar en los próximos cinco años.

Es por esa misma razón que hemos condenado todas las demostraciones de violencia o intolerancia política que se han sucedido, sencillamente porque no está dentro de las actitudes que corresponden a un ciudadano.

En esta ocasión hubo hecho lamentables que felizmente constituyeron sólo la excepción, pero no complace el escuchar las exhortaciones de los líderes a evitar estos hechos y condenarlos abiertamente cuando suceden.

En Salto como en el resto del país, el futuro se presenta muy difícil y nos necesita a todos, trabajando juntos y aún así no será fácil salir adelante y mejorar nuestras condiciones de vida, disponiendo de más y mejores servicios. De allí que consideremos que la hora y sobre todo el futuro requiere dejar de lado los egoísmos e individualismos, porque no se justifican, no es lo que requiere la hora.

Es hora de demostrar grandeza, de limar asperezas, de saludar al rival (enemigo jamás), con la mano tendida y no con los dientes apretados.

De trabajar codo con codo, porque este ha sido el mejor resultado que podía esperarse y el que la mayoría de los salteños ha querido.

A.R.D.