La difusión del video, que habría sido subido a Internet por los propios narcotraficantes del barrio capitalino 40 semanas, a quienes se ve en el video y en algunos casos a cara descubierta, constituye una prueba más de la situación que estamos atravesando.

Si los narcotraficantes “festejan” un asesinato a los tiros con armas de guerra cuyo uso es reservado a los militares, aunque ya se las haya archivado y cambiado por otras más modernas y otras armas de uso exclusivo de la policía, significa que se sienten en el reino de la impunidad.

El fiscal Enrique Viana aclaró ayer que no fue quien subió el video que se hizo viral a la red social, sino que este video le llegó por dos vías y él lo que hizo fue comentarlo en la red social facebook.

El fiscal fue sumamente severo en su apreciación. Hizo hincapié en la impunidad existente, a tal punto que los narcotraficantes no tienen miedo alguno a la ley y a la identificación que supone su aparición en una red social cometiendo un delito. Es más se ha afirmado que varios de ellos están actualmente requeridos por la ley, pero no obstante aparecen en esta “celebración”.

Viana un acérrimo oponente a algunas de las disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal, ha sido tajante en cuanto a lo que esto significa y lamentablemente muchas de sus observaciones son reales.

Viana en un contacto para la televisión sostuvo que hay alrededor de 18 elementos disponibles para que un recluso pueda pedir la libertad anticipada. A modo de ejemplo sostuvo que un criminal, autor de asesinatos aberrantes, que haya sido condenado a 45 años de reclusión, 30 que es el máximo y 15 de medidas de seguridad, puede pedir la libertad anticipada a partir de los 20 años. Vale decir antes de cumplir la mitad de su condena.

Es más, hemos tenido conocimiento que en Salto se han registrado casos de delincuentes a quienes se los ha hallado responsables de determinados delitos y sin embargo llegan a un “acuerdo” con las víctimas y casi que se arreglan pidiendo perdón.

Es lamentable y no somos defensores de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ni creemos que la situación que tenemos se vaya a arreglar simplemente endureciendo las penas, porque depende de una serie de elementos, pero éste que mencionamos es uno imprescindible.

En esta lucha estamos todos y por lo tanto, si no la encaramos a tiempo, ¡pobre de nosotros!.

A.R.D.