El Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi en reciente visita al departamento admitió que conoce el proyecto de la ruta transoceánica, que nace en Chile y está previsto que llegue hasta San Pablo.

Es más, el trayecto en Argentina está hecho, llega incluso hasta Concordia y allí remonta hasta Paso de los Libres (Corrientes) para evitar precisamente al territorio de Uruguay en el ingreso a Brasil.

Los estudios realizados indican que de ingresar al Uruguay se ahorraría unos 100 kilómetros de trayecto, cantidad que no sería relevante, pero para quien viene viajando es importante.

Claro está que al involucrar otro país (ya lo están Chile, Argentina y Brasil), supone también otros costos que desde el aspecto económico hacen que no varíen demasiado los costos actuales.

Ahora bien, es sabido que como todo “megaproyecto” los costos son muy importantes y es obvio que se estudie su rentabilidad por parte de todos los países involucrados, pero existen otros aspectos que no deben perderse de vista.

El primero de ellos es la integración regional. Se supone que el MERCOSUR pasa por el propósito de integrar precisamente a toda América del Sur y no por evitar a algún país chico o menos poderoso.

Uruguay es el que debe analizar en profundidad si considera importante e interesante incorporarse al proyecto y de concluir que le interesa, debería de plantear con total firmeza su derecho a incorporarse a esta megaobra.

Rossi ha sido muy claro, el país sabe que no puede aislarse y quedar al margen de estas obras de integración porque caería en el mayor aislamiento y tarde o temprano las consecuencias serían desastrosas.

Uruguay está llamado a considerar estas inversiones aún cuando sean costosas y de larga recuperación por sus costos, pero serán imprescindibles para el futuro.

Otro tema es por dónde debería pasar la carretera transatlántica y allí vienen las complicaciones porque seguramente habrá más de un interesado en que lo haga en la mayor cercanía posible.

Es por eso que lo justo y razonable es que la decisión sea tomada con absoluta prescindencia de las presiones políticas, comerciales o empresariales, para priorizar el interés del país y efectuar la inversión menos costosa y más rentable de acuerdo a las posibilidades y a lo que indiquen estudios idóneos, objetivos y despojados de todo interés localista o partidario.

Es lo que pensamos.