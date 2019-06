En años electorales, como el presente, es cuando más se impone la capacidad analítica, la sapiencia de quienes han sido capaces de descubrir las verdaderas intenciones y los planes y proyectos de quienes todo lo prometen, todo lo saben y todo lo pueden, según sus expresiones.

Comencemos por decir que no somos opositores de la política, porque es la democracia la mejor forma de gobierno que conocemos, y la política en si es la más dignificante acción que el ser humano puede asumir, porque su objetivo esencial es bregar para darle a sus conciudadanos el mejor de vida posible.

Claro está que si buscamos detrás de lo que se dice nos encontraremos con otras intenciones. Hay personas que se han aprovechado de la política para vivir de ella con sueldos suculentos y muy lejos de este objetivo. Hay quienes han comprado y compran la posibilidad de acceder a un alto cargo político, para el que no están capacitados ni se han preparado, pero les sirve como “negocio”. Basta señalar que un legislador gana unos 10 mil dólares por mes y por lo tanto en los 60 meses que dura su ejercicio se levanta algo así como unos 600 mil dólares, una suma que muchos trabajadores no logran reunir en toda su vida.

Es así que se llega a tener diputados y senadores que nunca se pensó que pudieran ser lo que teóricamente defienden los intereses del pueblo, tratan de darle al mismo las mejores condiciones de vida y de emplear lo mejor posible el dinero que este aporta de diversas formas.

Convendría saber quienes son los diputados propuestos, porque estamos seguros que la enorme mayoría de los uruguayos no lo sabe. Sólo se mira a quien o quienes encabezan las listas, que es la parte de la película que interesa mostrar, pero se esconde deliberadamente lo demás.

¿Qué méritos, qué credenciales tienen las personas que se proponen en las listas para ser legisladores, por ejemplo?

Nunca lo sabremos, porque en realidad se trata de un negocio, de una contrapartida por el aporte dinerario efectuado. Esta es la parte de la película que nunca conoceremos, que nadie admite, que nadie revela, pero sabemos como se maneja.

Para tener una idea gráfica de ello, bastaría con repasar quienes han sido y quienes son los legisladores actuales de Salto y quien o quienes los que se proponen para serlo.

Que seamos ingenuos es una posibilidad, pero tontos no.

A.R.D.