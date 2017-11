Cuando en estas columnas planteamos la conveniencia de prohibir el uso del casco protector a los motonetistas, sabíamos que el planteamiento habría de causar una profunda polémica, tal como ha sucedido.

Desde estas columnas fuimos de los más acérrimos defensores de la instalación obligatoria del casco a los motonetistas, en el entendido que realmente es un elemento eficaz a la hora de proteger a quienes viajan en moto y sobre todo a los insensatos que toman las calles por pistas de carreras y terminan accidentándose.

Y no hemos cambiado de opinión al respecto. Es más, cuando la Ley Nacional de Tránsito estableció la obligatoriedad del casco para los motonetistas, fuimos de los primeros en destacarlo como un acierto, aunque resulta oportuno decirlo probablemente la mayoría de los cascos que se usan o una gran parte de ellos al menos, no cumple con las exigencias establecidas en la ley.

Por qué entonces hoy estamos solicitando que se elimine el uso de dicho elemento. No creemos que su eliminación vaya a solucionar el grave problema que tenemos de las rapiñas que se cometen en buena medida por parte de los “motochorros” que aprovechan la obligatoriedad del casco para esconder su identidad.

Quienes piensan que estamos pidiendo esta eliminación por aspectos de comodidad o de otros aspectos referidos al tránsito, se equivocan de cabo a rabo.

Es más, tenemos muy claro que la prohibición del uso del casco no solucionará el problema de fondo, pero será una medida para dificultarles al menos la acción a estos delincuentes.

Es verdad que poco costará a los delincuentes ponerse un abrigo con capucha en lugar de casco protector, pero al menos se trata de dificultarles la acción, porque si mantenemos la inanición que se plantea hoy, donde a los sumo se informa que los motochorros portaban casco, es facilitarle las cosas.

En las estaciones de servicio, tenemos entendido que ya no se despacha a motonetistas que no se quiten el casco. Esta medida debiera por lo menos ser extendida a todos los comercios.

Si no lo hacemos, y el mensaje es para los legisladores y el gobierno nacional que tendrían que modificar algunas cosas en la Ley Nacional de Tránsito, entonces no nos quejemos.

A.R.D.