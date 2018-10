Seguramente que el nombre de Jamal Khashoggi no nos dice nada. Tampoco nos dice su nacionalidad. Pero estamos seguros que a todos los hombres libres del mundo y quienes albergan la idea de libertad de expresión en el mundo se acongojan al saber que se trata de un periodista cruelmente torturado y asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Estambul (Turquía).

En principio hubo negativas de Arabia Saudita y luego difundió un comunicado absurdo en el que reconoce la muerte del periodista, pero le atribuye acciones poco creíbles como consecuencia de una discusión.

Khashoggi era un periodista reconocido en Arabia Saudita, pero cuando este país decidió “silenciar” a los disidentes, se refugió en los Estados Unidos, hace cuestión de un año atrás, publicando sus columnas en el Washington Post, donde permanentemente denunciaba la falta de libertad de expresión en Arabia Saudita.

Finalmente desde el 2 de octubre nada más se supo de él, antes había entregado lo que seguramente será su última columna en el diario estadounidense, que se publicara el 17 de octubre, reiterando el peligro para las democracias donde no hay libertad de expresión y el ciudadano sólo tiene una versión -la oficial- para informarse.

Un alto oficial turco manifestó que tienen un audio que posiblemente revele lo que en realidad pasó. Sostuvo que los asesinos de Khashoggi lo estaban esperando. A poco de su llegada lo interrogaron, lo torturaron, le cortaron los dedos de la mano, lo degollaron y desmembraron.

La crueldad del hecho nos exime de mayores comentarios. Esto debe servir para recordarnos que el periodismo es un oficio destinado a incomodar al poder, muy bien definido como “el tábano en el anca del caballo”, asemejando al periodismo al diminuto insecto cuya picadura hace saltar al equino cuando éste se adormece.

No debemos olvidar que fue en el 2018 mismo que Latinoamérica sufrió la muerte de varios periodistas ecuatorianos a manos supuestamente de la guerrilla y el narcotráfico.

Es que el periodismo de investigación, el verdadero periodismo que va más allá de las versiones, los comunicados o las manifestaciones de fuentes interesadas en los hechos, siempre estará amenazado desde varios frentes, corrupción, narcotráfico, delincuencia en general y muchos más.

No nos olvidemos de José Luis Cabezas en Argentina y de tantos otros héroes que han caído por investigar e “incomodar” al poder de turno.

Hoy, 23 de octubre, Día del Periodista en el Uruguay, es una buena ocasión para entender que nunca habrá una democracia sana y fuerte sin verdadera libertad de expresión y todos quienes se oponen a ella es porque prefieren ocultar sus acciones.

Alberto Rodríguez Díaz