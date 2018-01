Dos accidentes fatales con pocas horas de distancia uno del otro, evidencian una realidad innegable.

La avenida Manuel Oribe, que representa el ingreso a la ciudad desde el este o la salida hacia la ruta 3 cuando se va hacia el norte, está en la mira de todo quien transita a diario por ella pero dicen quienes transitan frecuentemente por ella que hay que redoblar la atención en este tramo de ruta 31, porque parece “tierra de nadie”.

Es que no sólo deja bastante que desear en cuanto al estado general, nos dicen sino sobre todo que quienes conducen motos se muestran sumamente arriesgados.

Las imprudencias están a la orden del día, no sólo porque se circula en la mayoría de los casos sin casco protector, sino que además se desarrollan altas velocidades.

A esto debe unírsele el hecho de que son escasos -por no decir nulos – los controles a los vehículos que circulan a diario por el lugar.

Debe reconocerse que se han hecho mejoras en el asfalto que sencillamente estaba en estado calamitoso, pero esto no significa que se le haya dado el nivel que se requiere cuando se trata de una ruta de acceso.

La Avda. Manuel Oribe no tiene más de cinco kilómetros, y por lo tanto creemos que su reparación para dotarla de la carpeta asfáltica que requiere, no debe ser demasiado costosa.

Pero aún cuando sea mejorada y señalizada como corresponde, aún cuando se dispongan todos los controles que correspondan, las imprudencias seguramente seguirán cobrando vidas o inutilizándolas, porque nadie ignora que la principal causa de accidentes en estos casos es la propia irresponsabilidad de los conductores.

No hablamos de nadie en particular, sino de las condiciones generales que vemos cuando circulamos por estos lugares.

El mal estado de la avenida maximiza el riesgo cuando se excede la velocidad y hoy día parece una enfermedad, sobre todo en los motonetistas más jóvenes, el tener que circular a alta velocidad.

No queremos con esto decir que son ellos siempre los causantes de los accidentes, pero existe un alto porcentaje que así lo indica.

Tampoco es exclusividad de esta avenida el alto riesgo, porque en otros puntos de la ciudad y sobre todo en los lugares alejados del centro la situación es muy parecida.

De todas formas, entendemos que con mayores controles se puede al menos bajar la cifra de esos accidentes y evitar que sigan habiendo consecuencias graves.