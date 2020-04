A nuestro entender ha sido un error del gobierno nacional, pero no queremos exagerar la importancia del hecho puntual. La negativa de la cadena nacional a la central de trabajadores (PIT.CNT), para dirigir un mensaje el próximo primero de mayo.

Lo que ha sostenido el gobierno es que en adelante será éste el criterio que sostendrá ante todas las solicitudes de cadena porque considera que este es un medio vetusto y anacrónico.

No dudamos que vaya a ser éste el criterio que empleará el gobierno en adelante, pero eso no cambia para nada lo que consideramos un error.

Es que el actual gobierno navega bajo la sombra de una gran acusación, que es la de cobijar a los grandes medios de comunicación que cumplen un rol esencial en el tema. Precisamente esta determinación va en línea con los intereses de quienes también ya han pedido la anulación de la denominada Ley de Medios, que establece una serie de exigencias para los grandes medios audiovisuales.

La diferencia entre una cadena nacional, es que la misma es obligatoria para todos los medios y en cambio el uso de los medios oficiales como TNU, Radio Uruguay TV Ciudad y demás como ha sido el ofrecimiento del gobierno para sustituir a la cadena, es que esta concesión no incluye a los medios privados.

No nos convence la liberación de la cadena nacional de los medios privados, porque es precisamente lo que piden los canales privados y esta postura precisamente accede a esa solicitud. No ignoramos los intereses de los medios privados, pero entendemos que en circunstancias como vive el país puede pensarse en aporte de pocos minutos, sin desbalancear sus economías.

Es que en estas circunstancias los canales de televisión pública y privada tienen una gran trascendencia y de allí que la incorporación de todos, significa un alcance casi total de la audiencia, cosa que nunca será igual a través de los medios oficiales.

Retacear su uso conlleva una gran responsabilidad. Una cadena obligatoria podría rozar el derecho privado, lo sabemos, pero entendemos que este hecho no puede ser ilimitado. Estamos en una situación de emergencia y por lo tanto la comunicación resulta determinante y también debe ser analizada y manejada como emergencia.

Es una situación difícil, no sólo para los que deben manejar la concesión de la cadena o no, sino también para los que pretenden usarla.

No tenemos dudas que ninguna de las dos partes pretende poner en riesgo la salud de nadie, y más allá de toda especulación, todos tenemos claro esto.

A.R.D.