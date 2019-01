Cuando en el 2004 se plebiscitó la declaración del agua dulce como un derecho fundamental del ser humano, que no podía enajenarse ni privatizarse de manera alguna, no tuvimos la menor duda de incorporarnos a este reclamo.

Dicha declaración establece la prohibición de tomar el agua, contaminarla, desviarla para beneficiarse directamente impidiendo el acceso a la misma de la población en general.

Ahora bien, en estos momentos se impulsa por parte del oficialismo un proyecto que a todas luces va contra esta decisión respaldada por la mayoría de los uruguayos.

Dicho proyecto autorizaría a particulares a embalsar el agua y establecer sistemas de distribución, en contrapartida a una prestación económica. Vale decir que autoriza a que haya inversores que construyan la infraestructura necesaria para un mejor aprovechamiento del agua dulce para producir en nuestro país.

Se sostiene que los productores no están dispuestos o no tienen los recursos suficientes como para llevarse adelante estas infraestructuras y en cambio sería factible captar inversiones que obviamente si estas les dejan un rédito económico estarían dispuestos a hacer las inversiones correspondientes.

En esto hay que entender que hoy gran parte del valioso recurso que es el agua dulce, se pierde sin ser aprovechado, pues escurre hacia ríos y arroyos.

Si los productores privados no tienen los recursos necesarios para un mejor aprovechamiento, ni el Estado puede facilitárselos (no donárselos), la situación es más difícil de lo que pensamos.

Si el mejor aprovechamiento de recurso no pone en riesgo ni la calidad, ni la preservación del mismo, no vemos por qué no puedan hacerse concesiones temporales, bajo estrictas condiciones. La cuestión es hacer estas concesiones por un tiempo determinado y bajo determinadas condiciones y fiscalizar debidamente su cumplimiento. En este punto hay que saber que ni siquiera las exigencias actuales a cargo de la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) se supervisan.

En este tema, lo más importante es disponer de un estudio serio y responsable sobre la incidencia de estas estructuras y luego controlar y fiscalizar el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas.

El Estado no debe “embretarse” llevado por la necesidad de disponer del recurso -como se afirma por parte de los sindicatos que ha sucedido con el tema de la energía eólica – pero si debe fomentar el mejor y mayor beneficio de la explotación de sus recursos naturales.

La cuestión está entonces en hallar la forma de que esta explotación sirva tanto al inversor, que debe obtener su ganancia, como al país y en especial a su gente que es en definitiva la usuaria al menos de los recursos naturales aquí existentes.

A.R.D.