Julia Elena Stewart, profesora de inglés jubilada del Instituto Crandon, había salido de compras por el barrio Atahualpa, a las 10 de la mañana, cuando dos delincuentes en moto le tironearon el bolso que llevaba colgado al hombro y la arrastraron varios metros por la calle provocándole serias heridas que resultaron en muerte cerebral. Fue intervenida en Casa de Galicia. Nunca recuperó la conciencia y el sábado le quitaron el respirador artificial.

Pocos días atrás había fallecido su esposo, luego de una penosa enfermedad de varios años. Todos los homicidios son condenables y detestables, pero en casos como el que nos ocupa resultan mucho más, en cuanto sus autores no repararon nunca en que podían estar provocando la muerte a su víctima.

En tanto en Banda Oriental, Canelones un adolescente que pretendió defender a su madre que estaba siendo víctima de una rapiña, murió al recibir un balazo.

Lamentablemente el hecho está dentro de las posibilidades en la situación que vivimos en todo el país. Sin ir más lejos, en Salto hay varios arrebatos por día y en algunos casos puntuales la víctima es lastimada.

Vale decir, sólo es cuestión de tiempo y si las condiciones siguen siendo favorables a la delincuencia, para que también aquí tengamos hechos como estos.

No ignoramos que la seguridad es el talón de Aquiles de cualquier sistema político, pero tampoco queremos con esto afiliarnos a aquella afirmación de que se trata de “una sensación térmica”. Tanto lo uno como lo otro es ignorar la realidad y pretender sacar provecho de la situación.

En el primer caso se debiera obrar con absoluta prescindencia de los intereses personales o grupales y concretamente en estos casos los intereses políticos ideológicos.

No es admisible tratar de sacar provecho en estos casos en que la población debería estar sólidamente unida y mancomunada para perseguir al delito, como única forma de enfrentar a la delincuencia con éxito.

Seguramente alguna persona debió haber visto estos hechos, pero la enorme mayoría de los uruguayos hemos llegado a convencernos de que lo mejor es “no meterse” si no somos concretamente las víctimas. Los vericuetos de la justicia y los plantones en la Policía han contribuido en buena medida a esto.

Sin embargo, tendremos que admitir que sin comprometernos no habrá salida, porque sencillamente les estamos dejando el campo libre a los delincuentes que cada vez más se convencen de que la gente les tiene miedo…