Por estos días hemos escuchado al Dr. Tabaré Vázquez, como cabeza del gobierno nacional abogar para que los gobiernos se habitúen a realizar las rendiciones de cuentas, tomando a estas como informe, evaluaciones de lo hecho anualmente.

Ahora bien, en los últimos años hemos asistido generalmente, al menos en el gobierno departamental a estos informes, donde paradojalmente se sostiene lo mucho que se ha hecho y el poco apoyo que se ha recibido para hacerlo.

Sin embargo apenas cambian los gobiernos, nos encontramos con un panorama muy diferente, donde en buen romance se sostiene que se ha barrido para debajo de la alfombra, se ha mostrado todo lo lindo o lo que parece lindo y se ha ocultado todo lo que se hizo en forma deficiente, o irregular al menos.

La cuestión está por entonces en la fiscalización y esta es labor esencial del periodismo, siempre y cuando este sea objetivo, aspire a lograr el respeto y el “amiguismo” del gobernante. No se trata de aceptar y tomar como cierto todo lo que se sostiene, sino de rascar para profundizar en los detalles de lo que muchas veces no es lo que se sostiene.

A las pruebas nos remitimos. No hace aún más de dos o tres años que el gobierno departamental anunció e inauguró con bombos y platillos la avenida Manuel Oribe. Sin embargo la calidad de los materiales usados y el trabajo realizado en la misma hace que a esta altura dicha avenida luzca con un gran deterioro y sea uno de los lugares donde se producen más accidentes, entre otras causas debido precisamente a ese mal estado.

Si vamos unos años atrás, recordamos los informes realizados en el Teatro Larrañaga donde el gobierno departamental enumeraba una a una todas las obras realizadas.

Sin embargo luego la ciudad quedaría como bombardeada de tantos baches y falta de un mantenimiento adecuado, además de un endeudamiento muy grande.

Es más, hoy tenemos presentado ante la Justicia Penal un informe de auditoría del que surgen – a juicio de quienes lo presentaron – “indicios” de irregularidades que según se señala podrían llegar a ser delitos.

¿Ante qué estamos entonces? ¿Es que se nos toma a la población por tontos? ¿Es que se miente alevosamente cuando se realizan los “informes” de lo actuado?

Son todos aspectos que deberíamos conocer fehacientemente porque en definitiva gobernar un departamento es fundamentalmente manejar los fondos públicos, vale decir de la población que los aporta y paga o deberá pagarlos.

Lo mejor que puede asegurarse en este sentido es asegurar transparencia, probar que lo que se dice es la verdad y transmitir credibilidad.

Alberto Rodríguez Díaz