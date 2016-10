Pocas veces como hoy el Día del Animal ha tenido tanta trascendencia en Salto. Es que uno de los principales amigos del hombre, como es el perro está en la mira de todos, debido a que es el principal reservorio del parásito que trasmite la Leishmaniasis a través del insecto que tras picar un can infectado pudiera picar a un ser humano infectándolo con la grave enfermedad.

El perro es el amigo del hombre por excelencia y la mascota más frecuente de cada hogar, en el que los niños establecen una profunda comunicación con ellos.

Hoy enfrentamos una situación delicada y es necesario reconocer que el perro es una víctima de la desidia y la irresponsabilidad de los hombres y no hay argumento válido alguno para evitar sacrificarlo, cuando se ha comprobado que padece la enfermedad.

Como lo reconocen quienes están al frente de la lucha contra la plaga que hoy nos aflige hace muchos años que se sabe que existe la enfermedad en los canes de la región, sobre todo del otro lado del río, pero como no habían aparecido casos a nivel humano, ni allá ni acá, no se hizo nada por evitar la llegada a nuestro suelo.

Este descuido permitió que hoy tengamos en nuestro suelo a cientos de canes enfermos y lamentablemente donde hay canes enfermos es sólo cuestión de tiempo la aparición de la enfermedad a nivel humano.

De todas formas, aún se está evitando tomar medidas drásticas, con la convicción que la enfermedad no llegará a nivel humano.

La Comisión Nacional de Zoonosis impulsa la castración de los animales, lo que determina un corte en la cadena de reproducción de estos animales, pero no representa siquiera un recorte en la expectativa de vida de los mismos y de acuerdo a lo que tenemos entendido, un perro con Leishmaniasis es un reservorio andante que mientras viva es factible que sea picado por la mosquita que lleva la enfermedad a otros animales (entre ellos el hombre) cuando también los pica.

En este Día del Animal sería bueno que cada uno asumiera la responsabilidad que le cabe, porque en esto el perro es el menos culpable y si decimos que queremos a nuestras mascotas, lo imprescindible es tomar los recaudos para usar los collares preventivos que se aconsejan y además evitar que estén expuestos a las horas que se nos indica que tienen mayor actividad los flebótomos que trasmiten la enfermedad, es decir a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.

Es lo menos que podemos hacer.